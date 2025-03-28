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Военное обозрение

«Обычная артиллерия может вернуть свою роль»: в британской прессе оценили постановку сетчатых «тоннелей»

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Источник изображения: topwar.ru

Российские инженерные подразделения на различных участках фронта строят километры «тоннелей» из защитных сетей вдоль дорог, ведущих к линии фронта, чтобы защитить своих солдат от атак украинских беспилотников.

Первые сообщения о них появились в начале февраля и касались трассы западнее Артёмовска. Там были установлены металлические и деревянные столбы высотой около 15 метров, между которыми была натянута металлическая проволока, на которой подвешены сетки, образующие коридор, по которому может относительно безопасно проезжать техника. Затем такой же метод стал применять и противник.

Каждое подразделение экспериментирует с различными типами сетей: кто-то устанавливает более толстую с меньшими отверстиями, другие - сделанную из тонкой рыболовной лески со сравнительно большими ячейками, которая отличается малозаметностью для операторов БПЛА.

Сначала сапёры очищают обочины дорог от мин и ВВ, а после постановки заграждения от дронов принимают «тоннели» на постоянное обслуживание. ВСУ начали прибегать к аналогичной мере защиты.

Как указывается в британском издании Calibre Defence, «тоннели» приобретают всё большее значение из-за особенностей размещения войск на Украине. Нулевая линия, где идут бои, находится на некотором расстоянии, возможно, в десятках километров от мест постоянной дислокации, где российские подразделения проводят большую часть своего времени. В зависимости от различных условий они перебрасываются на передовую каждые 3-4 дня. При этом их в этот момент пытаются подловить беспилотники ВСУ, выступая в качестве дронов-камикадзе, сбрасывая боеприпасы сверху или расставляя мины.

Стоит отметить, что обе стороны используют эту тактику

- говорится в прессе.

По оценке автора, покрытие прифронтовых и тыловых дорог сетями в гораздо больших масштабах может привести к меньшему влиянию дронов на поле боя:

В этом случае обычная артиллерия может вернуть свою роль, так как на эффективность её огня сети повлиять не смогут.

С другой стороны, могут появится новые типы БПЛА, способные прорезать или прожигать дыры в «тоннелях», тем самым облегчая доступ в эти «коридоры» боевым беспилотникам.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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