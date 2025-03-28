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Военное обозрение

Объединяет сенсоры в компактном корпусе: Пентагон оценивает систему защиты техники M3S2 от беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

Пентагон поручил компании ELTA North America провести на различных видах боевой техники оценку многосенсорного комплекса M3S2, предназначенного для противодействия угрозам, в частности, со стороны дронов.

M3S2, имея небольшие размеры, вес и энергопотребление, призван повысить ситуационную осведомлённость экипажей. Эта система объединяет радиолокационные и электронно-оптические датчики в компактном корпусе, обеспечивая активную защиту, противодействие БПЛА и эффективное наблюдение. Набор предназначен как для гусеничных, так и для колёсных типов техники и включает в себя ряд тактических датчиков, таких как обзорные радары, детекторы дульных вспышек и акустические сенсоры.

Источник изображения: topwar.ru

Поступающие с них сведения анализируются в автоматическом режиме с помощью центрального блока обработки сигналов, который использует усовершенствованные алгоритмы для передачи точной информации о цели оператору.

По мере развития современных угроз должны эволюционировать и наши решения в области обороны. M3S2 обеспечивает 360-градусную защиту тактической техники, органично сочетая в себе передовые датчики для противодействия широкому спектру угроз и снижая потребность в нескольких отдельных системах

- пояснили в компании.

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Страны
США
Компании
ELTA
Проекты
БПЛА
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