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Военное обозрение

Первый северокорейский самолёт ДРЛОиУ совершил полёт: показан интерьер новой машины на базе Ил-76

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Источник изображения: topwar.ru

Северокорейский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), созданный на базе российского ВТС Ил-76, совершил первый полёт. Соответствующие фотографии были выложены государственными СМИ. В частности, на них запечатлён лидер страны Ким Чен Ын, осматривающий внутреннее убранство машины.

Самолёт будет играть важную роль в отслеживании потенциальных угроз и сборе необходимой информации

- заявил Ким.

Источник изображения: topwar.ru

В отличие от российского аналога A-50 и китайского KJ-2000, северокорейский самолёт, по крайней мере на данный момент, оборудован малым количеством антенн и других выступающих элементов, характерных для машин такого типа.

Видна характерная треугольная форма обтекателя на верхней части фюзеляжа, который, как теперь понятно, неподвижен (подобно KJ-2000 и другим самолётам ДРЛО КНР), в отличие от аналогичной конструкции на A-50.

Источник изображения: topwar.ru

Судя по представленному интерьеру машины, внутри имеются как минимум семь отдельных рабочих мест, а также мониторы с плоским экраном на внутренних стенках фюзеляжа и передней переборке. Самолёты ДРЛО обычно имеют относительно большой экипаж, которому поручено следить за боевым пространством вокруг самолёта и управлять дружественными машинами. Интерьер выглядит очень современным, салон - просторным.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывают американские обозреватели, остаётся неясным, «в какой степени русские, китайцы или и те, и другие могли участвовать в разработке и производстве первого в КНДР самолёта этого типа». Ранее различные варианты A-50 использовались в Индии, Ираке и Иране.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Ирак
Иран
КНДР
США
Продукция
KJ-2000
А-50 ДЛРО
Ил-76
Персоны
Ким Чен Ын
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