Ким Чен Ын поставил задачу быстрого развития разработки и производства БПЛА в КНДР - ЦТАК

Пекин. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын, посетивший испытания различных видов разведывательных беспилотных летательных аппаратов и ударных дронов-камикадзе, потребовал в короткие сроки сформировать план развития отрасли, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын подчеркнул, что беспилотное оборудование и сферы искусственного интеллекта должны быть "приоритетными", и заявил: "Следует составить государственный перспективный план быстрого развития отрасли в соответствии с ускоряющейся конкуренцией в деле использования беспилотников как ведущих средства вооруженных сил в соответствии с тенденцией современной войны", а также "дал согласие на предложение о наращивании производственной мощности", говорится в сообщении.

Он посетил Объединение беспилотной авиационной техники и отметил, что "специальные средства, в которые внедрена современная технология, будут играть важную роль в наблюдении за потенциальными угрозами и сборе ключевых информаций".