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Интерфакс-АВН

Ким Чен Ын поставил задачу быстрого развития разработки и производства БПЛА в КНДР - ЦТАК

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Демонстрация лидеру КНДР Ким Чен Ыну барражирующих боеприпасов разработки НИИ беспилотной техники Академии национальной обороны КНДР, 24.08.2024
Демонстрация лидеру КНДР Ким Чен Ыну барражирующих боеприпасов разработки НИИ беспилотной техники Академии национальной обороны КНДР, 24.08.2024.
Источник изображения: ЦТАК

Пекин. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын, посетивший испытания различных видов разведывательных беспилотных летательных аппаратов и ударных дронов-камикадзе, потребовал в короткие сроки сформировать план развития отрасли, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын подчеркнул, что беспилотное оборудование и сферы искусственного интеллекта должны быть "приоритетными", и заявил: "Следует составить государственный перспективный план быстрого развития отрасли в соответствии с ускоряющейся конкуренцией в деле использования беспилотников как ведущих средства вооруженных сил в соответствии с тенденцией современной войны", а также "дал согласие на предложение о наращивании производственной мощности", говорится в сообщении.

Он посетил Объединение беспилотной авиационной техники и отметил, что "специальные средства, в которые внедрена современная технология, будут играть важную роль в наблюдении за потенциальными угрозами и сборе ключевых информаций".

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Ким Чен Ын
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