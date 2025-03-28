Европа жестко говорит о военных расходах, но ее единство рассыпается (The New York Times, США)

NYT: европейские лидеры не поддерживают план фон дер Ляйен по перевооружению

Попытки Европы компенсировать сокращающуюся американскую помощь Украине обернулись полным провалом, обнажив глубинные кризисы внутри ЕС, пишет NYT. Европейские лидеры столкнулись с тройным вызовом: катастрофическим отсутствием единства, хронической нехваткой средств и растущим давлением со стороны администрации Трампа.

Стивен Эрлангер

Джанна Смялек (Jeanna Smialek)

Европейские лидеры поняли намек Вашингтона, что им предстоит внести больший вклад в собственную оборону и защиту Украины. Они уже сделали ряд жестких заявлений о поддержке Киева и защите собственных границ и дают отпор требовательной и подчас даже враждебной администрации Трампа.

Однако слова с делом неизбежно расходятся — особенно когда речь идет о расходах и займах в период низкого роста и высокого долга.

Нидерланды и другие страны не горят желанием наращивать коллективный долг ради обороны. Убеждать своенравную Венгрию становится все труднее.

И когда председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о дополнительных миллиардах на военные нужды под девизом “Перевооружение Европы”, Италия и Испания, одни из крупнейших стран блока, посчитали, что это звучит чересчур агрессивно. Поэтому план переименовали в “Готовность 2030”.

План олицетворяет собой четкое понимание того, что новообретенное стремление Европы к самостоятельности потребует времени, миллиардов евро, политической сноровки и сотрудничества с США.

Кая Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, а ныне глава дипломатии Европейского союза, была ярой сторонницей Украины как первой линии европейской обороны против агрессивной и милитаристской России.

Но Каллас с самого начала поджидали трудности. Ее попытки выделить Украине до 40 миллиардов евро (более 43 миллиардов долларов) через скромный, но фиксированный процентный сбор с национального дохода всех членов ЕС кончились ничем.

Ее запасной вариант — выделить дополнительные 5 миллиардов евро в качестве прелюдии к передаче Украине двух миллионов артиллерийских снарядов в этом году — отклонили Италия, Словакия и даже Франция, сообщил официальный представитель ЕС на условиях анонимности в соответствии с дипломатическим протоколом. Страны потребовали, чтобы взносы на Украину и дальше делались добровольно и на двусторонней основе, а не по требованию Брюсселя.

А ее недавняя отповедь Трампу в ответ на попытки подтолкнуть Украину к прекращению огня без гарантий безопасности всколыхнула волну недовольства как в Европе, так и в Вашингтоне, где такую реакцию сочли опасно преждевременной. “Свободному миру нужен новый лидер, — написала она у себя в X. — И мы, европейцы, должны его принять”.

Но в действительности европейцы прилагают все усилия, чтобы дать Трампу убедительный ответ. Фон дер Ляйен продавила свой план перевооружения (или готовности, если угодно) на сумму в 800 миллиардов евро. Но только 150 миллиардов из них — реальные деньги в виде долгосрочных кредитов для стран, которые захотят ими воспользоваться для военных нужд. Остальное представляет собой условную цифру — разрешение Брюсселя странам-членам занимать больше на военные нужды из собственных национальных бюджетов сроком на четыре года.

Для стран с низким государственным долгом вроде Германии это, может, и сработает — особенно теперь, когда Фридрих Мерц заручился согласием парламента смягчить внутренние долговые правила и разрешить огромные расходы на армию, гражданскую инфраструктуру и борьбу с изменением климата.

Но странам вроде Италии и Испании, далеких от России и к тому же с массой собственных финансовых проблем, предстоит нелегкий выбор. Несмотря на громкие слова президента Эммануэля Макрона о “стратегической автономии” Европы и его желание возглавить Старый свет, Франция в долгах как в шелках, и дальнейшие займы опасны как политически, так и экономически.

Франция также требует, чтобы новые кредиты шли в основном на закупку европейского оружия и комплектующих, и пытается не допустить участия американских, британских и канадских компаний. Дают о себе знать и другие проблемы: Париж тормозит попытки ЕС разработать оборонное соглашение с Великобританией из-за споров о рыболовстве.

Но Европа в любом случае будет тратить значительно больше на оборону, поскольку знает, что это необходимо, заявил директор брюссельского филиала Германского фонда Маршалла Иан Лессер. “Приход администрации Трампа пришпорил историю, — сказал он. — Мы вышли из привычной среды с линейной кривой расходов”.

В вопросе НАТО крупные европейские страны уже всерьез заговорили о том, чем заменить ключевую роль Америки в альянсе — как в плане современных вооружений, так и политического и военного руководства. Однако особого желания ускорять разрыв с Вашингтоном также не наблюдается, поскольку такой переход наверняка займет пять или даже десять лет.

Сегодня 23 из 27 членов ЕС (на которые приходится примерно 95% населения блока) также входят в НАТО, и у альянса есть собственные требования к новым военным расходам. Европейские государства обсуждают, что они смогут предложить Трампу на грядущем саммите НАТО в июне в Гааге, чтобы заручиться американской поддержкой на переходный период.

Но хотя должностные лица Трампа в частном порядке заверили европейцев, что президент США поддерживает альянс, не намерен закрывать над Европой американский ядерный зонтик и вообще остается верен коллективной обороне, сам президент славится своей изменчивостью, и упрямо видит в НАТО лишь клуб, чьи члены платят США за защиту.

На своем первом сроке Трамп нередко рассуждал о выходе из НАТО и заявлял, что США будут защищать лишь те страны, которые достаточно платят за оборону. Он повторил это предупреждение уже в этом месяце. Кроме того, он потребовал, чтобы члены НАТО довели расходы на оборону до 5% ВВП — а это значительно больше, чем тратят сами США (3,4%).

НАТО намерена установить новый норматив расходов на июньском саммите — ближе к 3,5% ВВП против нынешних 2%.

Опасения Европы, что США перестанут быть надежным партнером, усугубились “слитым” в сеть обсуждением ударов по Йемену среди высших должностных лиц администрации Трампа. Об этой дискуссии рассказал главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг, которого случайно добавили в групповой чат в мессенджере Signal.

Дискуссия изобиловала комментариями вроде такого от вице-президента Джей Ди Вэнса: “Мне просто претит в очередной раз спасать европейцев”. Попадались и хвастливые заявления о том, как предъявить Европе “счет” за операцию — но при этом ни слова о Китае, который извлекает огромную выгоду от проходящего через проливы близ Йемена грузооборота, включая основную часть импорта нефти и экспорта товаров в Европу.

Масла в огонь этих опасений подлил сам Трамп, предположив на прошлой неделе, что будущий американский истребитель может продаваться союзникам в урезанной комплектации.

Откликнувшись на стремление Трампа переложить оборону Украины на плечи Европы, Великобритания и Франция работают над европейскими “силами безопасности”, которые разместятся на территории страны по достижении мирного урегулирования между Киевом и Москвой — если до этого вообще дойдет. Однако пока что ни одна из стран ЕС на это так и не подписалась, и даже состав и финансирование этих сил не до конца определены. Кроме того, саму эту идею на корню отвергла Россия.

Макрон должен встретиться с Зеленским в среду вечером. Затем, в четверг, проведет еще одну встречу “коалиции желающих” (список гостей пока неясен). Однако специальный посланник Трампа Стив Уиткофф уже назвал эту идею “упрощенчеством” и “сплошным позерством”.

Работа над прекращением огня между Россией и Украиной продолжилась, и во вторник было объявлено, что страны согласились прекратить удары по кораблям в Черном море. Но даже для выполнения этого условия Россия потребовала, чтобы западные страны сняли ограничения с ее сельскохозяйственного экспорта.

Фон дер Ляйен рассуждает о том, чтобы превратить Украину в “стального дикобраза”, о которого Россия в будущем обломает зубы. Это отголосок более раннего плана украинской обороны, разработанного бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

Но даже план “Стальной дикобраз” еще не гарантирует полной безопасности — и к тому же он подразумевает бессрочные обязательства по поддержке Украины.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на прошлой неделе метко подытожил европейскую проблему. Он похвалил Макрона за то, что он сколотил “коалицию желающих” для дальнейшей военной поддержки Украины, поскольку вклад США сокращается. Но он заявил, что хотел бы больше ясности в этом вопросе.

“Желать-то мы желаем, но вот только чего именно?”, — спросил он риторически.