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Вестник Мордовии

Засветился украинский монстр - Т-72 с отсеком для десанта и 120-мм пушкой

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В социальных сетях засветился странный вариант Т-72: машина с удлиненным корпусом, с ходовой, имеющей по семь опорных катков с каждого борта (у обычного 72-го их шесть). За моторно - трансмиссионным виден люк, предназначенный для входа и выхода десанта.

Необычно выглядит и сама башня, у нее имеется ниша, где должен находиться горизонтальный автомат заряжания, а в крыше вышибная панель, как у американского М1 "Абрамс".

Интересно, что вместо традиционного V-образного четырехтактного дизельного двигателя на нем установлен двухтактный. Об этом говорит характерная выхлопная система, направленная в сторону кормы.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Так что же перед нами? Еще до начала специальной военной операции харьковский завод имени советского танкового наркома Вячеслава Малышева решил прорекламировать свою бронированную ремонтно-эвакуационную машину "Атлет". Для того, чтобы показать как происходит буксировка, понадобился другой танк. Поскольку лишних машин не было, то был использован корпус тяжелой экспортной БМП на базе Т-72 без "родной" башни.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Вместо нее водрузили башню, по всей видимости, от Т-84-120 "Ятоган". При этом ствол был направлен в сторону кормы - как раз из-за десантных люков поворачиваться нормально она не в состоянии.

По некоторым данным, вскоре после съемок рекламы этого монстра разобрали.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Т-72
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