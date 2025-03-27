Пентагон: США должны быть готовы к обострению борьбы за космос

Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что космос становится все более важным для национальных интересов

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Космическое пространство становится все более важным для национальных интересов ряда стран, из-за чего будет расти напряженность, которая приведет к конфликтам и кризисам. Такое мнение высказал командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен на семинаре, организованном Институтом аэрокосмических исследований имени Митчелла.

"Космос будет становиться все более и более важным для национальных интересов многих стран, что будет создавать напряженность, конфликты и кризисы, с которыми [США] придется иметь дело", - сказал он.

В связи с этим, продолжил Салтцмен, Соединенные Штаты должны быть готовы отвечать на эти вызовы. "Я считаю, что мы находимся на траектории, где это (космическое пространство - прим. ТАСС) станет серьезной частью военных действий в будущем, поэтому я хочу быть уверен, что Космические силы США находятся на правильном пути и готовы к встрече с этими вызовами", - заявил представитель Пентагона.