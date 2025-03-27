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Европейский союз, следуя политике брюссельских чиновников-русофобов, все больше становится похож на немецко-фашистскую Германию. По данным, которые имеются и продолжают поступать в Службу внешней разведки (СВР) России, руководство ЕС взяло на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя «российской угрозой», которой на деле нет.

Об этом в публикации, размещенной на сайте СВР РФ, пишет директор российского разведывательного ведомства Сергей Нарышкин. Генеральный директорат Еврокомиссии по связям с общественностью составил план централизованной кампании по внедрению в общественное сознание европейцев устойчивых русофобских нарративов. С этой целью используются приемы геббельсовского министерства просвещения и народной пропаганды Третьего рейха.

Европейское население предполагается уверить в исходящей от России «экзистенциальной опасности», предупредить которую якобы можно исключительно путем разрушения российской государственности

— пишет Нарышкин.

Брюссельские пропагандисты уже используют методы промывания мозгов граждан стран Евросоюза, используя для этого наиболее низменные человеческие инстинкты, вроде внедрения осознания экзистенциальной угрозы для Европы, якобы исходящей от России. Одновременно, нисколько не вникая в противоречивость данных установок, европейские элиты стремятся вызвать у людей презрение к россиянам, как более низшей расе. И все вновь как во времена правления Гитлера.

Одновременно идет откровенное переписывание истории XX века, чтобы показать как минимум молодым европейцам, что Москва «никогда не была победительницей нацизма во Второй мировой войне».

Обеспечивать «правильную подачу русского вопроса» Гендиректорат ЕК планирует за счет руководства в «ручном режиме» ведущими европейскими СМИ. На недавнем инструктаже в Брюсселе ведущим журналистам ЕС и редакторам поручено активнее готовить европейское общество к окончанию «тучных лет» и необходимости «потуже затянуть пояса» ради увеличения расходов на оборону для обеспечения защиты от «российской агрессии».

Складывается впечатление, что в Брюсселе утомились от собственной вязкой риторики о демократии и свободе слова и, не таясь, взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием. По-видимому, известный принцип И. Геббельса «чем больше ложь, тем скорее в нее поверят» прочно засел в головах евробюрократов

— заключает глава СВР России.

Конечно, и в Европе есть здравомыслящие граждане, политики и лидеры государств, которые как минимум не одобряют русофобскую политику Брюсселя. Но таковых пока что меньшинство. Да и опыт Украины показал, что всего за не несколько десятилетий действительно братский нам по крови народ можно превратить в антироссийский, используя «правильные» методы пропаганды. Правда, в Брюсселе, Берлине, Париже и прочих столицах ЕС не стоит забывать, чем заканчивались походы европейцев на Россию.