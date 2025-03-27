Войти
Военное обозрение

Глава СВР РФ: в ЕС стремятся внедрить в сознание европейцев русофобские идеи по примеру Третьего рейха

487
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Европейский союз, следуя политике брюссельских чиновников-русофобов, все больше становится похож на немецко-фашистскую Германию. По данным, которые имеются и продолжают поступать в Службу внешней разведки (СВР) России, руководство ЕС взяло на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя «российской угрозой», которой на деле нет.

Об этом в публикации, размещенной на сайте СВР РФ, пишет директор российского разведывательного ведомства Сергей Нарышкин. Генеральный директорат Еврокомиссии по связям с общественностью составил план централизованной кампании по внедрению в общественное сознание европейцев устойчивых русофобских нарративов. С этой целью используются приемы геббельсовского министерства просвещения и народной пропаганды Третьего рейха.

Европейское население предполагается уверить в исходящей от России «экзистенциальной опасности», предупредить которую якобы можно исключительно путем разрушения российской государственности

— пишет Нарышкин.

Брюссельские пропагандисты уже используют методы промывания мозгов граждан стран Евросоюза, используя для этого наиболее низменные человеческие инстинкты, вроде внедрения осознания экзистенциальной угрозы для Европы, якобы исходящей от России. Одновременно, нисколько не вникая в противоречивость данных установок, европейские элиты стремятся вызвать у людей презрение к россиянам, как более низшей расе. И все вновь как во времена правления Гитлера.

Одновременно идет откровенное переписывание истории XX века, чтобы показать как минимум молодым европейцам, что Москва «никогда не была победительницей нацизма во Второй мировой войне».

Обеспечивать «правильную подачу русского вопроса» Гендиректорат ЕК планирует за счет руководства в «ручном режиме» ведущими европейскими СМИ. На недавнем инструктаже в Брюсселе ведущим журналистам ЕС и редакторам поручено активнее готовить европейское общество к окончанию «тучных лет» и необходимости «потуже затянуть пояса» ради увеличения расходов на оборону для обеспечения защиты от «российской агрессии».

Складывается впечатление, что в Брюсселе утомились от собственной вязкой риторики о демократии и свободе слова и, не таясь, взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием. По-видимому, известный принцип И. Геббельса «чем больше ложь, тем скорее в нее поверят» прочно засел в головах евробюрократов

— заключает глава СВР России.

Конечно, и в Европе есть здравомыслящие граждане, политики и лидеры государств, которые как минимум не одобряют русофобскую политику Брюсселя. Но таковых пока что меньшинство. Да и опыт Украины показал, что всего за не несколько десятилетий действительно братский нам по крови народ можно превратить в антироссийский, используя «правильные» методы пропаганды. Правда, в Брюсселе, Берлине, Париже и прочих столицах ЕС не стоит забывать, чем заканчивались походы европейцев на Россию.

Источник изображения: topwar.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Нарышкин Сергей
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.03 13:25
  • 8217
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 07:04
  • 0
Ответ на "Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)"
  • 27.03 04:02
  • 1
Пентагон: США должны быть готовы к обострению борьбы за космос
  • 27.03 03:50
  • 3
"Мечтать по-крупному!" В США восхитились новым проектом корпорации "МиГ" (The National Interest, США)
  • 27.03 03:49
  • 1
Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)
  • 27.03 03:16
  • 1
Крупнейшие мировые сырьевые и энергетические трейдеры «с осторожностью» допускают своё возвращение в Россию
  • 27.03 01:59
  • 1
«Зелёные» решают: шведская компания построит крупнейшую в Германии морскую ветряную электростанцию
  • 27.03 01:56
  • 6
В США рассказали о способном сбросить атомную бомбу на Россию космоплане
  • 27.03 01:45
  • 0
Ответ на "Утечки со стороны Украины выдают важнейшее достижение ВКС России"
  • 27.03 00:17
  • 145
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 26.03 18:10
  • 1
Трамп даёт понять, каким бы ни оказался истребитель 6-го поколения F-47, «союзникам» его покупать всё равно придётся
  • 26.03 18:02
  • 2
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 26.03 17:39
  • 1
«Северный ветер»: ВСУ начали использовать новую маскировку противопехотных мин «Лепесток»
  • 26.03 17:19
  • 75
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 26.03 12:25
  • 20
Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО