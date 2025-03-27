Швеция намерена быстрее наращивать военные расходы, тратить на оборону 3,5% от ВВП к 2030 году - премьер

Брюссель. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Шведский премьер Ульф Кристерссон в среду заявил, что Стокгольм намерен быстрее, чем планировалось ранее, увеличить расходы на оборону и довести этот показатель до 3,5% от ВВП к 2030 году, передают западные СМИ.

"Трудно точно сказать, когда этого хватит. Мы стремимся к достаточно высоким расходам, чтобы существенно увеличить способность европейских членов НАТО защитить Европу", - сказал премьер на пресс-конференции.

По его словам, в Стокгольме уверены, что вскоре руководство НАТО потребует от стран-членов тратить на оборону от 3% до 4% от ВВП, и Швеция сможет выполнить эту задачу.

СМИ напоминают, что за последние четыре года Швеция удвоила ассигнования на оборону. До этого момента ожидалось, что в 2025 году Швеция потратит 2,4% от ВВП и 2,6% в 2028 году на укрепление военного потенциала.