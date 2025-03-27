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Военное обозрение

Три четверти «окопных потерь» войска несут в результате атак БПЛА – исследование

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Источник изображения: topwar.ru

Более 75 процентов санитарных потерь российской армии в позиционной войне наносят атаки украинских БПЛА. Такие данные приводит Военно-медицинский журнал. Авторы исследования опросили 5813 российских военнослужащих, раненных на позициях.

75,5 процентов ранений было получено от сбросов и попаданий FPV-дронов, еще 20,5 процентов травм было получено в результате прилетов артиллерийских боеприпасов, и только четыре процента травм составили пулевые ранения

– свидетельствуют результаты опроса.

При этом подчеркивается, что больше всего ранений получено в конечности, а большинство травм впоследствии были классифицированы как легкие.

Как отмечает Военно-медицинский журнал, беспилотные летательные аппараты противника серьезно влияют не только на количество и тяжесть ранений, но и на время, в течение которого раненый доставляется в госпиталь.

Среднее время доставки раненного на этап оказания квалифицированной хирургической помощи (КХП) составило 14,5 часов

– отмечают авторы исследования.

Они добавляют, что во многом столь большое количество времени, необходимое для доставки пострадавшего к месту оказания КХП, обусловлено тем обстоятельством, что логистические маршруты также контролируются вражескими БПЛА.

Эксперты, ознакомившиеся с результатами исследования, отмечают, что в позиционной войне заметно возрастает роль средств индивидуальной бронезащиты. Благодаря им почти половина раненых возвращается в строй, фактически, не покидая района боевых действий.

Добавим, что по многочисленным свидетельствам бойцов ВС РФ, именно ударные дроны в настоящее время представляют наибольшую опасность не только для военной техники, но и для личного состава.

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