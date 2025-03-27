Корабли российского Тихоокеанского флота прибыли в Ченнаи для учений с ВМС Индии

В маневрах примут участие корветы ТОФ "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"

ЧЕННАИ /ИНДИЯ/, 26 марта. /ТАСС/. Два корвета российского Тихоокеанского флота (ТОФ) - "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также судно обеспечения "Печенга" вошли в порт индийского города Ченнаи. Как передает корреспондент ТАСС, корабли прибыли в южноазиатскую республику для участия в российско-индийских учениях Indra Navy.

Российским отрядом кораблей командует капитан первого ранга Алексей Анциферов. На берегу гостей из РФ приветствовали офицеры индийских ВМС.

Базой предстоящих маневров стал южный индийский город Ченнаи, где расположено командование военно-морского района Тамилнад. Учения пройдут в две фазы. Первая состоится на берегу. Предусмотрены совещания по отработке взаимодействия кораблей двух стран, а также официальные визиты, встречи, спортивные соревнования, экскурсии и культурные мероприятия. В ходе второй фазы, которая начнется на следующей неделе, корабли выйдут в море и проведут трехдневные маневры в Бенгальском заливе.

С индийской стороны в учениях принимают участие эскадренный миноносец Rana - корабль проекта 61-МЭ, построенный в 1970-1980 гг. в СССР по заказу индийского правительства и переданный Индии в 1982 году, а также корвет Kuthar, спроецированный индийскими военно-морскими инженерами и построенный в Мумбаи.

Учения Indra проводятся между Индией и Россией регулярно уже более 20 лет. Они направлены на улучшение оперативной совместимости и укрепление военного сотрудничества. В последние годы в маневрах поочередно участвуют сухопутные и военно-морские силы.

История учений

Первые российско-индийские военно-морские учения состоялись в мае 2003 года в районе западного побережья Индии. В октябре 2005 года на полигоне Махаджан в пустыне Тар западного штата Раджастхан страны провели учения сухопутных войск. Затем аналогичные учения прошли в сентябре 2007 года на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове.

В январе 2009 года военно-морские учения Россия и Индия провели в восточной части Аравийского моря. В октябре 2010 года в индийском штате Уттаракханд состоялись двусторонние учения сухопутных войск серии Indra.

В 2011 году был осуществлен заход отряда индийских кораблей в порт Владивосток для участия в совместных военно-морских учениях Indra-2011, которые были отменены по инициативе российской стороны из-за землетрясения в Японии и аварии на АЭС "Фукусима". Год спустя в России провели учения сухопутных войск, а в Индии - морскую фазу.

С 2014 по 2021 год учения Indra разных родов войск организовывались каждый год. Запланированные на сентябрь 2022 года совместные индийско-российские межвидовые учения трех родов войск в Калининграде были перенесены. В 2024 году их провели в акватории Финского залива.

Название "Индра" учения получили от двух стран - Индии и России. Кроме того, Индра - это имя древнего индийского бога. В ведийской мифологии он символизирует мощь и непобедимость. В Индии принято считать, что такое название указывает на большое значение, которое стороны придают организации совместных маневров.