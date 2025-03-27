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Военное обозрение

Глава МИД РФ назвал генсека НАТО жалким человеком за его позицию касательно Гренландии

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Источник изображения: topwar.ru

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о ситуации вокруг Гренландии, назвал его «смешным и жалким человеком».

Лавров напомнил, что перед встречей с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме Рютте выразил надежду на то, что США не станут впутывать НАТО в вероятный конфликт вокруг Гренландии.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Дания, которой в настоящее время принадлежит Гренландия, является членом НАТО. Исходя из этого, Рютте обязан защищать интересы Копенгагена как члена альянса и всеми доступными способами не допускать нарушения территориальной целости Дании. Однако генсек НАТО избегает даже высказываний на тему возможной аннексии США Гренландии.

При этом Рютте не стесняется делать заявления о ситуации на Украине, которая не является и никогда не станет членом НАТО. Более того, не решающийся высказать свое мнение о ситуации с Гренландией генсек НАТО требует, чтобы никто не смел нарушать территориальную целостность Украины.

Территориальную целостность Дании — пожалуйста, сколько хотите, а вот Украину не тронь. Смешной и жалкий человек

— заявил Лавров.

Между тем в ближайшие дни Гренландию планирует посетить вице-президент США Джеймс Вэнс. В ходе своего визита Вэнс намеревается провести смотр военно-космических сил США на северо-западном побережье острова. По словам Вэнса, многие другие страны стремятся установить контроль над Гренландией, чтобы использовать ее территории и водные пути для создания угрозы США и Канаде.

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Дания
Канада
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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