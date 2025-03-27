Минобороны РФ: киевский режим делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей

ЦАМТО, 26 марта. Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре РФ.

Ночью 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Также 26 марта около 4.45 мск в Брянской области в результате атаки украинского БЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр - Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате которого без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе.

Кроме того, днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр - Курскэнерго" произошло каскадное отключение ряда подстанций, в результате которого без электроснабжения остались более 4 тыс. потребителей Хомутовского района.

Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта, говорится в заявлении Минобороны РФ.