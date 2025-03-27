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Военное обозрение

Крупнейшие мировые сырьевые и энергетические трейдеры «с осторожностью» допускают своё возвращение в Россию

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Источник изображения: topwar.ru

Ведущие международные сырьевые и энергетические компании рассматривают возможность возобновления работы в России в случае отмены западных санкций. При этом некоторые их них скептически оценивают перспективы их скорого снятия, пишет Bloomberg.

Свои доводы американские эксперты строят на основании заявлений участников отраслевого саммита FT Commodities в Швейцарии.

Так, гендиректор Gunvor Торбьёрн Торнквист заявил, что его компания готова вернуться на российский рынок при изменении санкционного режима, однако сейчас предпочитает избегать операций в «серых зонах». Аналогичную позицию выразил и глава Mercuria Energy Марко Дананд, отметивший, что трейдеры изучат возможности возобновления деятельности в российском сырьевом секторе только после отмены экономических ограничений против РФ.

В свою очередь, руководители Trafigura и Vitol Group высказали более осторожные прогнозы.

Так, глава Trafigura Ричард Холтам подчеркнул, что для возвращения необходимо полное снятие всех санкций, а не только американских, так как в компании работает много британцев. В то же время исполнительный директор Vitol Рассел Харди и вовсе предположил, что процесс отмены ограничений может занять годы, поэтому компания пока не строит каких-либо конкретных планов по возобновлению работы в России.

В материале говорится, что на фоне этих заявлений продолжаются дипломатические консультации между Москвой и Вашингтоном. Ранее стороны договорились о временном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру и обсудили условия возобновления черноморской зерновой инициативы.

В Кремле уточнили, что соглашения вступят в силу после снятия ограничений с Россельхозбанка и других финансовых институтов, задействованных в агропромышленном секторе.

Между тем, аналитики отмечают, что, несмотря на осторожный оптимизм части игроков рынка, большинство компаний не ожидают кардинальных изменений санкционной политики в обозримом будущем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Швейцария
1 комментарий
№1
27.03.2025 03:16
Поскорее бы сняли санкции.
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