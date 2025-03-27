«Стал жертвой неудачного стечения обстоятельств»: в США рассказали, почему хотят заменить истребитель F-22 Raptor на F-47

Источник изображения: topwar.ru

Обслуживание американского истребителя F-22 Raptor, который считается одним из самых малозаметных самолетов, обходится слишком дорого. Об этом пишет издание 19FortyFive. В публикации отмечается, что именно поэтому США хотят заменить его более совершенным F-47.

F-22 стал жертвой неудачного стечения обстоятельств. У ВВС США был этот невероятный истребитель, но Советский Союз распался, и некому было с ним воевать. США тратили триллионы долларов на две войны в Ираке и Афганистане, и надвигалось сокращение бюджета

– напоминает издание.

При этом подчеркивается, что решение о закрытии производства F-22 было ошибкой, необходимо было его приостановить.

Автор материала отмечает, что в настоящее время в распоряжении ВВС США насчитывается от 150 до 180 боеспособных самолётов F-22. Но крайне высокая стоимость обслуживания делает их непомерно дорогими.

Продолжая размышлять о превратностях судьбы истребителя F-22, издание напоминает, что ВВС США очень любят эту боевую машину, но их просто недостаточно, а поскольку нет производственной линии для их изготовления, пришло время перейти на F-47 и F-35.

Странная часть долгой истории F-22 заключается в том, что он будет выведен из эксплуатации раньше, чем самолёт, который он заменил, поскольку F-15EX продолжит летать

– констатирует 19FortyFive.

Напомним, о готовности США начать производство истребителей F-47 несколько дней назад объявил Дональд Трамп. По его словам, соответствующий контракт получила корпорация Boeing.