«Стал жертвой неудачного стечения обстоятельств»: в США рассказали, почему хотят заменить истребитель F-22 Raptor на F-47

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Обслуживание американского истребителя F-22 Raptor, который считается одним из самых малозаметных самолетов, обходится слишком дорого. Об этом пишет издание 19FortyFive. В публикации отмечается, что именно поэтому США хотят заменить его более совершенным F-47.
– напоминает издание.
При этом подчеркивается, что решение о закрытии производства F-22 было ошибкой, необходимо было его приостановить.
Автор материала отмечает, что в настоящее время в распоряжении ВВС США насчитывается от 150 до 180 боеспособных самолётов F-22. Но крайне высокая стоимость обслуживания делает их непомерно дорогими.
Продолжая размышлять о превратностях судьбы истребителя F-22, издание напоминает, что ВВС США очень любят эту боевую машину, но их просто недостаточно, а поскольку нет производственной линии для их изготовления, пришло время перейти на F-47 и F-35.
– констатирует 19FortyFive.
Напомним, о готовности США начать производство истребителей F-47 несколько дней назад объявил Дональд Трамп. По его словам, соответствующий контракт получила корпорация Boeing.