Independent: за встречей в Эр-Рияде скрываются тайные договоренности по Украине

За переговорами в Эр-Рияде скрываются тайные договоренности по Украине, уверен автор статьи в Independent. Неизвестно, примет ли Путин предложение Трампа о мире или считает, что затягивание переговоров будет способствовать ослаблению Киева, отмечается в статье.

Марк Алмонд

За дымовой завесой переговоров о "технических деталях" в Саудовской Аравии, вероятно, скрываются тайные договоренности по главным вопросам мирного соглашения, считает Марк Алмонд. Пока неизвестно, примет ли российский президент поспешное предложение Трампа о мире, или ему выгодно затягивать переговоры.

Специальный посланник Дональда Трампа по переговорам с Россией по Украине Стив Уиткофф стал объектом насмешек со стороны опытных специалистов по Украине из-за его неосведомленности о стране, которую он готов делить с Владимиром Путиным.

Когда в 2022 году Россия провела референдумы на юго-востоке Украины, Уиткофф назвал это законным выражением народного мнения. На самом деле российская армия даже не контролировала все регионы, которые Путин номинально присоединил к России, и фактически уступила большую часть Херсонской области всего несколько дней спустя.

Достаточно вспомнить одиозный визит Лиз Трасс в Москву незадолго до начала конфликта, когда она, со свойственным ей вниманием к деталям, перепутала российскую и украинскую территории, чтобы понять, что самоуверенное невежество не является монополией Америки. Однако не стоит слишком поспешно осуждать Уиткоффа, как бы он ни ошибался в фактах (как раз никакой ошибки Уиткофф не допустил. – Прим. ИноСМИ). Ведь Уиткофф – всего лишь флюгер, указывающий на общую направленность влиятельного окружения Трампа.

Невнимательное отношение Уиткоффа к событиям на Украине обусловлено тем, что его интересует только заключение сделки, а не изучение российско-украинского конфликта. Подыгрывая тщеславию президента Путина и повторяя российскую версию событий, сторонники внешнеполитической линии Трампа называют это "нестандартным мышлением".

Это вызывает раздражение, но, возможно, таковы законы дипломатии. В конце концов, есть существенная разница между безразличием сверхдержавы к некоторым неудобным фактам на местах и явным бессилием Европы. Вашингтон может влиять на реальность с помощью силы и угроз, тогда как европейцам остается только надеяться на то, что моральное убеждение сотворит чудо.

Как бы ни возмущались британцы тем, что Уиткофф назвал встречи Кира Стармера с европейскими лидерами и военачальниками по поводу размещения миротворческих сил "позой и позерством", мы должны задаться вопросом, действительно ли он был неправ.

В конце концов, хотя Стармер и Макрон пытались убедить европейских членов НАТО поддержать размещение сил по наблюдению за линией прекращения огня, потенциальные крупные игроки, такие как Италия и Испания, отвергли эту идею. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не хочет портить отношения с Трампом. Ее внутренняя "антивоенная" повестка отражает идеологическое противостояние в Италии. Педро Санчес является лидером Испании, которая находится далеко от линии российско-украинского фронта и там сильны левоцентристские пацифистские тенденции.

Европейские союзники Америки имеют разногласия не только из-за позиции Вашингтона, но и в отношениях друг с другом. Они могут быть едины в осуждении России и посредничества Трампа в установлении мира, но их разногласия подтверждают убежденность администрации США в том, что следует заключать крупные сделки с авторитарными лидерами вроде Путина и вести переговоры по Украине в Саудовской Аравии, а не пытаться примирить ссорящихся "союзников".

Даже если с союзниками есть согласие по политическим вопросам, но они в целом не играют важной роли, их можно игнорировать.

За дымовой завесой переговоров о "технических деталях" в Эр-Рияде, вероятно, скрываются тайные договоренности по главным вопросам мирного соглашения. Пока неизвестно, примет ли российский президент поспешное предложение Трампа о мире или считает, что затягивание переговоров может помочь целям Кремля по постоянному ослаблению Украины.

Если российские СМИ радуются тому, что Уиткофф похвалил "искренность" Путина, то украинские СМИ опасаются, не постигнет ли их страну судьба Южного Вьетнама, который США покинули 50 лет назад.

Америка – единственная сверхдержава, которая выживает и даже процветает несмотря на то, что ее марионетки падают по принципу домино.