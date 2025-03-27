Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)

CNN: Россия будет играть главную роль в новом миропорядке

Украинский конфликт приведет к полной перестройке архитектуры безопасности в Европе, сообщает CNN. Это одна из целей Путина, желающего установить новый миропорядок, в котором Россия будет играть главную роль, убежден автор статьи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в стремление Владимира Путина к достижению мирного урегулирования конфликта на Украине. Киев и его европейские союзники не верят в это. Российский лидер, в свою очередь, заявил, что хочет мира, но при этом отказался подписать соглашение, когда ему представилась такая возможность.

Однако на самом деле Путин хочет гораздо большего.

Российский президент не скрывает, что, по его мнению, Украина не должна существовать как независимое государство (Путин заявлял, что задачи уничтожения Украины как государства не стоит. – Прим. ИноСМИ), и неоднократно заявлял, что хочет, чтобы НАТО вернулось к размерам времен холодной войны.

Но больше всего он хочет увидеть новый мировой порядок – и чтобы Россия играла в нем главную роль.

Путин и несколько его самых доверенных союзников вышли из рядов КГБ. Они никогда не забывали об унижении, которое испытали после распада Советского Союза, и недовольны тем, как с тех пор изменился мир.

Путин пришел к власти во время хаоса 1990-х годов, когда российская экономика рухнула и ее пришлось спасать Международному валютному фонду (МВФ) и Всемирному банку – еще одно унижение для бывшей сверхдержавы.

Но с 2000 года, когда Путин стал президентом, неуклонно растущие цены на нефть сделали Россию и многих россиян богаче, чем когда-либо прежде. И у России появилось право голоса. Ее пригласили в G7 – группу ведущих экономик мира. После присоединения России она стала называться G8.

Однако российскому лидеру этого оказалось недостаточно, заявила CNN Кристина Берзина, управляющий директор "Германского фонда Маршала США"*.

"Путин был рад отказаться от всего этого ради своих граждан во имя более масштабных геополитических целей. После начала специальной военной операции Россия была исключена из G8, подвергнута санкциям со стороны Запада и остракизму на мировой арене", – говорит она.

Берзина отметила, что России никогда не было достаточно быть "восьмой в G7".

"Это не работает в рамках понимания Россией своей исключительности. Это самая большая страна в мире, самая богатая (природными) ресурсами, так как она может быть просто одним из игроков?" – сказала она.

Чтобы понять, чего Путин хочет от текущих переговоров с Соединенными Штатами, важно помнить, что обе стороны ведут переговоры, потому что Вашингтон совершил разворот во внешней политике при Трампе – и тут дело вовсе не в фундаментальных изменениях в российском мышлении.

Трамп хочет, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее, даже если это означает дальнейшие территориальные потери для Украины.

Другими словами, Путин мало что теряет от переговоров.

Трамп утверждает, что "у России на руках все карты", но при этом боевые действия на Украине зашли в тупик.

Хотя Россия и добивается некоторых успехов, она определенно не побеждает – хотя ситуация может измениться, если США прекратят поставлять Украине оружие и разведданные.

"Путин начал боевые действия на Украине, думая, что это будет легкая и быстрая операция. Спустя три года он контролирует 20% Украины, но ценой больших потерь. Я имею в виду, что, по сути, русские проигрывают. Но дело в том, что украинцы проигрывают быстрее", – заявил ведущий аналитик CNN Марк Галеотти.

Для Путина и его окружения стремление Трампа к прекращению огня – это просто возможность добиться быстрых побед, не забывая при этом о долгосрочных целях.

"Путин – оппортунист. Ему нравится создавать динамичные, хаотичные ситуации, которые открывают целый ряд возможностей. А затем он может просто выбрать, какая возможность ему нравится, и изменить свое мнение", – сказал Галеотти.

Долгосрочный план

Путин и его окружение ясно дали понять, что их долгосрочные цели не изменились. Даже говоря о стремлении к миру, российские чиновники продолжают настаивать на том, что коренные причины конфликта на Украине должны быть устранены.

По мнению Кремля, эти коренные причины связаны с суверенитетом Украины и Владимиром Зеленским, а также с расширением НАТО на восток за последние 30 лет.

Путин объявил о начале СВО в феврале 2022 года, чтобы принудить Киев к смене режима и установлению пророссийского правительства. Его цель – превратить Украину в вассальное государство, как Белоруссия, и не допустить ее вступления в Европейский союз и НАТО в будущем (целями специальной военной операции являются освобождение Донбасса и других оккупированных территорий в ряде новых регионов РФ, а также демилитаризация и денацификация Украины. – Прим. ИноСМИ).

Он не достиг этой цели с помощью военной силы, но это не значит, что он отказался от нее.

Вместо этого он может попытаться достичь ее другими способами.

"Самый простой способ для России добиться желаемого – это не военные средства, а вмешательство и избирательный процесс", – сказала Берзина, добавив, что возможно – и даже вероятно – что именно это Москва и попытается сделать после прекращения огня.

Вероятно, именно поэтому Россия продолжает подвергать сомнению легитимность Зеленского и настаивать на выборах. И вот почему Кремль был в восторге, когда Трамп согласился с ним и назвал украинского лидера "диктатором без выборов". Проведение выборов на Украине во время военного положения, введенного после начала СВО, запрещено.

Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс закрыли вопрос о вступлении Украины в НАТО в ближайшее время. Со своей стороны, Путин потребовал от США гарантий, что "Украина не будет в НАТО" – это станет частью любого соглашения о прекращении огня.

Берзина заявила, что европейские союзники Украины не верят обещаниям Путина прекратить боевые действия, если Украина согласится на нейтральный статус.

"Независимо от того, что Трамп и Путин планируют устроить на этой неделе или в этом году, многие в Европе убеждены, что Путину нельзя доверять", – сказала она.

"Захочет ли Россия снова покрасоваться на поле боя? Безусловно. И именно поэтому европейцы очень четко оценивают потенциал будущего военного взаимодействия", – добавила Берзина

Все это личное

Андрей Солдатов**, российский журналист-расследователь и эксперт в области безопасности, живущий в изгнании в Лондоне, заявил, что Путин и его окружение считают, что они могут "попытаться получить что-то от Трампа прямо сейчас".

"И хотя они смогут выиграть некоторые тактические сражения, он [Трамп] не даст им того, чего они действительно хотят – полной перестройки архитектуры безопасности в Европе", – сказал он.

"Для Кремля это не война с Украиной, это война с Западом, и многие люди в Москве не очень верят в достижение прочного соглашения с США", – сказал Солдатов.

Причины недоверия России к США уходят корнями в далекое прошлое.

"Это очень личное для них, потому что все они тогда были молодыми сотрудниками КГБ. Они потеряли свой социальный статус, потеряли место в российском обществе, потеряли страну, что было крайне унизительно", – сказал Солдатов.

"Они действительно верят, что Запад веками стремился к полному уничтожению и порабощению России. Это не просто пропаганда, они действительно верят в это. Путин также вписывает свой план в отношении Украины в свою собственную – неточную – интерпретацию истории, которая выходит далеко за рамки распада Советского Союза. Путин часто напоминает, что Украина – это не настоящая страна, потому что Украина и украинцы – это историческая часть России", – утверждает он.

Эксперты утверждают, что это, конечно же, полная чушь.

"Он говорит о том, что у России, Украины и Белоруссии есть общий политический предок под названием Русь… но это совсем не то же самое, что любая современная страна. Это было политическое образование, существовавшее от раннего до позднего Средневековья, и говорить, что Украина не имеет права на существование из-за этого общего предка – это чушь. Ни одна страна не выглядит так, как в десятом веке", – утверждает Моника Уайт, доцент кафедры русского языка и славистики в Ноттингемском университете.

Путин также часто обращается к религиозной идентичности России в поддержку своего плана. Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл является одним из самых ярых сторонников конфликта (по словам Патриарха Кирилла, Россия отстаивает в зоне специальной военной операции не "какие-то политические принципы", а национальные духовно-нравственные ценности. — Прим. ИноСМИ).

"После распада Советского Союза Россия утратила связь с исконными православными землями, и я думаю, что часть плана Путина заключается в том, чтобы попытаться восстановить ту нить, которая связывает Русь десятого века с этой чистой православной преемственностью. То, что он делает, на самом деле не так уж сильно отличается от действий некоторых ранних царей династии Романовых, которые продолжали пытаться вернуть православные земли, находившиеся под контролем Османской империи или католиков, и в конечном итоге им это удалось", – сказала Уайт.

Непреодолимое желание Путина – с помпой вернуть Россию на мировую арену, вбив клин между Европой и США и объединившись с другими противниками Запада.

"Россия хочет участвовать во всех важных мировых событиях. Что бы ни произошло дальше, это не обязательно будет означать территориальные завоевания в Европе. Я убеждена, что ей [России] отведена главная роль в более мощном блоке (в который входят Китай, Иран и другие страны), который готов разрушать и сеять хаос", – добавила Уайт.

Путин явно считает, что Россия – самое большое по площади государство в мире – должна участвовать в управлении миром. У него есть единомышленник в Белом доме. Трамп ясно дал понять, что, по его мнению, крупнейшие и могущественные державы должны заполучить желаемое – будь то Гренландия, Панамский канал или кусок Украины.

"Я думаю, что принципиальный момент заключается в том, что с точки зрения Трампа Украина является купленным и оплаченным вассальным государством и должна знать свое место, и принять, что, по сути, Америка выработает какую-то сделку с Россией, а затем поставит Украину перед фактом", – сказал Галеотти.

*признана нежелательной организацией на территории России

**данное лицо выполняет функции иностранного агента