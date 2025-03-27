Подлодка "Уфа" ударила ракетами "Калибр" по целям на учениях в Японском море

Первой ракетой была успешно поражена надводная цель, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Уфа" Тихоокеанского флота в ходе учений в Японском море нанесла удары крылатыми ракетами "Калибр" по морской и береговой целям. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота в ходе планового учения выполнила из акватории Японского моря пуски крылатых ракет комплекса "Калибр" по морской и береговой целям. Перед выполнением боевого упражнения подводники совершили скрытный переход в назначенный район", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что первой ракетой была успешно поражена надводная цель (морской щит-мишень). Вторая ракета в расчетное время поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум, расположенном в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1 тыс. км. Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ.

На видео, предоставленном Минобороны РФ, запечатлен последовательный пуск двух ракет "Калибр-ПЛ" из подводного положения, который был осуществлен в светлое время суток. Также показан кадр попадания ракеты в заданную цель на суше.

В министерстве отметили, что главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Александр Моисеев поблагодарил экипаж "Уфы" за успешное выполнение ракетной стрельбы.

Подводная лодка "Уфа" принята в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. На Тихоокеанский флот в главную базу Владивосток подводная лодка прибыла Южным морским путем в декабре 2024 года. Это четвертая субмарина в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота. Подлодки данного проекта отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением. Основным ударным комплексом ПЛ являются высокоточные ракеты "Калибр".