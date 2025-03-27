Лидер меньшинства палаты представителей США требует отставки министра обороны - СМИ

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Лидер демократического меньшинства палаты представителей США Хаким Джеффрис в письме американскому президенту Дональду Трампу на фоне инцидента с участием журналиста в обсуждении в мессенджере военных планов потребовал уволить министра обороны Пита Хегсета, сообщил телеканал NBC.

"Пит Хегсет - самый неквалифицированный министр обороны в истории Америки. Его дальнейшее пребывание на высшем руководящем посту в Пентагоне угрожает национальной безопасности и подвергает опасности наших храбрых мужчин и женщин в военной форме по всему миру", - написал Джеффрис.

Как сообщалось, Хегсет заявил журналистам: "Никто не отправлял сообщений о военных планах, это все, что я могу сказать по этому поводу".

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и директор национальной разведки Тулси Габбард на слушаниях в сенатском комитете по разведке отрицали, что в чате содержалась секретная информация, сообщил CNN.

"В этой группе чата никогда не было никаких секретных или разведывательных данных", - заявила Габбард под присягой.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил в интервью Fox News, что берет на себя ответственность за организацию группы в мессенджере.

"Я беру на себя всю ответственность. Я создал (...) я создал группу", - сказал Уолтц.

Он добавил: "Моя работа - следить за тем, чтобы все было скоординировано".

Трамп считает, что Уолтц вынес урок из ситуации со случайным попаданием журналиста в закрытый чат.

"Уолтц усвоил урок. Он хороший человек", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News, комментируя инцидент.

Трамп подчеркнул, что уверен в своей команде. "Это единственный сбой за два месяца (работы администрации - ИФ), и тот оказался не серьезным", - сказал президент США.