Кремль: удар по энергетике одной из сторон прекращает действие моратория на атаки

Временный мораторий действует в течение 30 суток с 18 марта

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Нарушение одной из сторон моратория на удары по энергетическим объектам в России или на Украине автоматически отменяет его действие. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Как указывается в разъяснении, опубликованном пресс-службой президента РФ, "временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года". Он может быть продлен по взаимной договоренности.

"В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", - указывается в сообщении Кремля.

18 марта прошел второй в этом году телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер поддержал идею американского коллеги о прекращении огня на Украине с некоторыми оговорками и немедленно отдал приказ остановить удары по энергетическим объектам. Более того, ВС РФ сбили собственные дроны, направлявшиеся к таким сооружениям. Ответного шага со стороны киевского режима на добрую волю РФ не последовало.