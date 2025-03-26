BZ: Берлин продолжает разжигать конфликт на Украине, наращивая поставки оружия

Немецкое правительство продолжает наращивать военные поставки, одобрив экспорт оружия на сумму почти миллиард евро, что вызывает резкую критику со стороны оппозиции, пишет Berliner Zeitung. Основным получателем снова стала Украина, что, по мнению депутата Дагделен, только подливает масла в огонь.

Рафаэль Шмеллер (Raphael Schmeller)

Правительство Германии уже одобрило многочисленные поставки вооружения в 2025 году. Тем самым оно еще больше разжигает конфликт на Украине, обрушилась с критикой депутат от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.

Всего за два с половиной месяца Германия одобрила экспорт вооружения в 2025 году на общую сумму более 992 миллионов евро. Об этом говорится в ответе немецкого правительства на письменный запрос члена бундестага Севим Дагделен, который газете Berliner Zeitung удалось получить в эксклюзивном порядке.

Основная страна-получатель — Украина

Украина вновь стала крупнейшим получателем немецкого вооружения; одобрены поставки на общую сумму 363,9 миллиона евро. На долю Киева приходится почти 37% всех отдельных и общих разрешений до 16 марта 2025 года.

Другие места в экспортном списке занимают ближайшие европейские партнеры — Эстония (112 миллионов евро), Словакия (65,5 миллиона евро), Швеция (51,6 миллиона евро), Швейцария (45,6 миллиона евро) и Франция (41,2 миллиона евро).

Поражает значительная доля в 453,9 миллиона евро, которая пришлась на так называемые третьи страны — то есть государства, не входящие в ЕС, НАТО и не "приравненные" к ним. Их доля составила почти 46% от общего объема экспорта. Помимо Украины, особого упоминания заслуживают Республика Корея и Сингапур. В совокупности на эти три страны приходится около 81% экспорта в третьи страны.

Бесконтрольный экспорт вооружения

Одним из сложных аспектов здесь выступает сама процедура одобрения. Как отмечается в ответе правительства Германии, с 1 сентября 2023 года "большинство поставок вооружения в страны ЕС, некоторые государства-члены НАТО и страны, приравненные к странам-членам НАТО, а также ближайшие страны-партнеры" могут осуществляться на основании постановления № 33 (AGG 33). Таким образом, отпадает необходимость в отдельном разрешении: многие поставки осуществляются на основании общего согласия, а отчетность по ним предоставляется лишь задним числом.

Это приводит к непрозрачности процедуры. Прежняя практика оценки показателей экспорта на основе отдельных разрешений теряет актуальность. В своем ответе Федеральное правительство подчеркивает, что отдельные разрешения "больше не являются репрезентативной и надежной основой для данных". AGG 33 кардинально изменил ситуацию.

"Значения поставок на основе AGG 33 собираются с помощью ретроспективных отчетов; при их наличии они включаются в общую оценку и затем приводятся в совокупности со значениями по отдельным разрешениям", — говорится в ответе Федерального правительства. В данном случае сумма, указанная в отчете AGG 33, уже составляет почти 72 миллиона евро.

Кроме того, есть еще один фактор, который часто упускают из виду. За тот же период были выданы дополнительные разрешения на совокупный экспорт на сумму более 1,58 миллиарда евро. Это долгосрочные разрешения на регулярно повторяющиеся поставки, например, в случае совместного производства вооружения со странами-партнерами. Они также не отличаются прозрачностью и подлежат лишь ограниченному парламентскому контролю.

Депутат от ССВ Дагделен: "Германия разжигает конфликт в Украине"

Уходящее правительство Германии разжигает войны по всему миру, экспортируя оружие на миллиарды и обеспечивая производителям вооружения рекордные прибыли, заявила Севим Дагделен в интервью газете Berliner Zeitung. "Совершенно безответственно подпитывать конфликт на Украине все новыми и новыми поставками вооружения за счет налогоплательщиков и тем самым подрывать ведущиеся мирные переговоры вместо того, чтобы поддержать их нашими собственными дипломатическими инициативами", — критикует Дагделен. "Лоббирование поставок вооружения в немецкой политике крайне опасно".