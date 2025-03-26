В армии США рассказывают об учёте опыта украинского конфликта для модернизации системы военной логистики

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В американских вооружённых силах делают определённые выводы из военного конфликта на Украине. Одно из направлений, подвергаемый тщательному анализу и на его основе пересмотру – военная логистика.

Стало известно о том, что в армии США начата масштабная модернизация так называемой программы армейских запасов APS. В процесс внедряются новые технологии с прогностической аналитикой, чтобы, как пишут в самих США, повысить боевую готовность и скорость осуществления процессов логистики.

APS включает в себя боевые запасы, размещенные в ключевых глобальных точках, в том числе в морской и прибрежной зоне. Создание таких точек концентрации военных запасов (грузов) должно позволить снизить зависимость, например, от трансокеанского транспорта. То есть, вместо того, чтобы доставлять морем оборудование, технику и боеприпасы в случае необходимости к месту конфликта, армия США решает такой процесс сделать постоянным - насыщать базы и техникой, и оборудованием, и боеприпасами, и топливом. В случае возникновения конфликта, эти запасы могут быть оперативно использованы.

Американская пресса пишет о том, что такие запасы являются одной из опор совместной стратегической мобильной триады и служат критически важным компонентом глобальной проекции мощи США.

Армия США, учитывая опыт украинского конфликта, на данный момент переходит к автоматизации процессов инспекции и обслуживания. Автономные дроны, оснащенные программным обеспечением для распознавания изображений, вскоре смогут проводить визуальные проверки на предмет повреждений поверхности, коррозии и утечек. Такие системы могут значительно сократить время и трудозатраты, необходимые для плановых проверок, и передавать данные по обслуживанию непосредственно в центры применения логистического программного обеспечения для упрощения ремонта.

Авиационные подразделения уже начали внедрять подобные системы. ВВС США провели сканирование самолётов с помощью дронов, что позволило сократить время проверки борта с 16 часов до 90 минут, используя автоматический визуальный мониторинг. Такой подход позволяет армии США сократить время простоя техники, проходящей через процесс проверки.

Программа модернизации системы логистики является частью программы модернизации всей армии США, рассчитанной до 2040 года. В плане украинского опыта учитывается, например, переброска к линии фронта крупных объёмов техники и оружия так, чтобы потери на случай удара при такой транспортировке оказались минимальны. Для этого используется методика рассредоточения техники и оружия по тем самым ключевым узлам, которые через определённый период меняют дислокацию.