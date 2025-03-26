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ТАСС

Пентагон: РФ может дольше сохранять высокий темп боевых действий, чем Украина

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: © Alex Wong/ Getty Images

Если боевые действия будут продолжаться дольше, чем до конца года, обе стороны столкнутся со значительными трудностями в поддержании оборонно-промышленного комплекса, считает директор Разведывательного управления Министерства обороны генерал-лейтенант ВВС США Джеффри Круз

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Российские войска могут поддерживать высокий темп боевых операций дольше, чем Вооруженные силы Украины. Об этом заявил директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) генерал-лейтенант ВВС США Джеффри Круз.

На слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса его спросили, смогут ли ВС РФ поддерживать нынешний высокий темп проведения боевых действий. "С военной точки зрения мы считаем, что Россия способна вести свою кампанию дольше, чем Киев. Когда наступит этот срок [завершения боевых действий], у нас нет оценки, но я считаю, что, если это будет продолжаться дольше, чем до конца этого года, обе стороны столкнутся со значительными трудностями в поддержании своего оборонно-промышленного комплекса, а также темпа боевых действий", - ответил генерал-лейтенант. 

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