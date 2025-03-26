Директор Нацразведки США видит в сотрудничестве КНР, РФ, Ирана и КНДР угрозы для американских интересов

Она считает Пекин самым серьезным соперником США

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Взаимодействие Китая, России, Ирана и Северной Кореи в ряде сфер создает угрозы для интересов США, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

"Разведсообщество видит, что КНР, РФ, Иран и КНДР ведут деятельность, которая может создавать вызовы для возможностей и интересов США, особенно в сферах, связанных с нашей безопасностью и экономикой", - говорится в опубликованном во вторник вступительном слове Габбард в комитете Сената США по разведке.

По ее словам, в некоторых сферах взаимодействие этих стран "нацелено против интересов США и на собственную защиту от американских санкций".

Говоря о ядерном и неядерном арсенале России, она указала, что РФ представляется "внушительным соперником" для США. Кроме того, согласно оценке директора Нацразведки США, российская сторона "разработала передовые возможности в сфере киберпространства", а также развивает свой потенциал, чтобы "ослабить инфраструктуру США и союзников в космосе".