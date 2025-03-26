«И швец, и жнец»: Минцифры Украины сообщило о разработке многофункционального морского дрона «Катран»

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Украинские ВМС в скором времени получат на вооружение новый морской дрон, якобы разработанный украинскими специалистами. Об этом сообщает Минцифры Украины.

По данным министерства, новый морской безэкипажный катер, получивший название «Катран», является многофункциональным морским дроном, способным не только топить корабли, но и наносить удары по наземным и воздушным целям. Как утверждается, разработчики напихали в него всё, что могли, оснастив торпедами, миниганом, ПЗРК, обычным пулеметом и другим оружием. Кроме того, он имеет встроенную систему автоматического распознавания угроз и отстрела ловушек и способен бороться с беспилотниками без систем РЭБ. В общем, и швец, и жнец, и на дуде игрец, да еще и крестиком вышивает.

Данное многофункциональное изделие имеет дальность применения в одну тысячу километров и способно выполнять как ударные, так и разведывательные функции.

Как утверждают в Минцифры, данный безэкипажный катер уже был испытан в боевых действиях против российского Черноморского флота, показал себя с лучшей стороны, но все данные об этом «засекречены», как и основные характеристики. Поэтому никакого изображения нет, а есть только 3D анимация.

Ранее ряд украинских ресурсов сообщал, что Украина получает морские дроны от Британии и выдает их за собственное производство, просто переклеивая шильдики. В Лондоне и не скрывают, что разрабатывают для Киева морские беспилотники.