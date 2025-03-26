Войти
Военное обозрение

«И швец, и жнец»: Минцифры Украины сообщило о разработке многофункционального морского дрона «Катран»

453
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские ВМС в скором времени получат на вооружение новый морской дрон, якобы разработанный украинскими специалистами. Об этом сообщает Минцифры Украины.

По данным министерства, новый морской безэкипажный катер, получивший название «Катран», является многофункциональным морским дроном, способным не только топить корабли, но и наносить удары по наземным и воздушным целям. Как утверждается, разработчики напихали в него всё, что могли, оснастив торпедами, миниганом, ПЗРК, обычным пулеметом и другим оружием. Кроме того, он имеет встроенную систему автоматического распознавания угроз и отстрела ловушек и способен бороться с беспилотниками без систем РЭБ. В общем, и швец, и жнец, и на дуде игрец, да еще и крестиком вышивает.

Данное многофункциональное изделие имеет дальность применения в одну тысячу километров и способно выполнять как ударные, так и разведывательные функции.

Как утверждают в Минцифры, данный безэкипажный катер уже был испытан в боевых действиях против российского Черноморского флота, показал себя с лучшей стороны, но все данные об этом «засекречены», как и основные характеристики. Поэтому никакого изображения нет, а есть только 3D анимация.

Ранее ряд украинских ресурсов сообщал, что Украина получает морские дроны от Британии и выдает их за собственное производство, просто переклеивая шильдики. В Лондоне и не скрывают, что разрабатывают для Киева морские беспилотники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
ЧФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 12:09
  • 19
Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО
  • 26.03 12:04
  • 8196
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.03 11:33
  • 5
В США рассказали о способном сбросить атомную бомбу на Россию космоплане
  • 26.03 10:00
  • 1
SCMP: Эксперты предполагают, что секретный китайский истребитель J-36 не предназначен для ведения воздушного боя
  • 26.03 06:57
  • 1
Первую успешную посадку российского истребителя Су-34 «на брюхо» сняли на видео
  • 26.03 06:25
  • 1462
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.03 04:47
  • 1
Ответ на "Рубио: военного решения конфликта на Украине нет"
  • 26.03 04:27
  • 1
"Мечтать по-крупному!" В США восхитились новым проектом корпорации "МиГ" (The National Interest, США)
  • 25.03 23:33
  • 0
Ответ на "В России рассказали о прорыве в создании субмарин"
  • 25.03 22:07
  • 0
Ответ на "В США рассказали о деградации экипажей Abrams"
  • 25.03 15:34
  • 0
Положительное влияние интеграционных процессов на военно-техническое сотрудничество Беларуси и России
  • 25.03 13:35
  • 1
В зоне СВО начали применять оптоволоконные «Свароги» большой дальности
  • 25.03 13:21
  • 1
Экс-замминистра обороны Иванов не признал в суде вину в хищениях и легализации преступных доходов
  • 25.03 11:56
  • 21
МС-21 готовится к первому полету
  • 25.03 11:09
  • 37
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине