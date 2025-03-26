Армения не будет пересматривать свою позицию в отношении ОДКБ, но формально остаётся членом организации

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Правительство Армении во главе с Николом Пашиняном при поддержке правящей партии «Гражданский договор» продолжает курс на сближение с Западом, одновременно все более отворачиваясь от традиционных партнеров, в первую очередь России. При этом разрывать экономические связи ведущий двойную игру армянский премьер с Москвой и другими странами вроде как не намерен, это чревато для маленькой и весьма небогатой Армении серьезными проблемами.

Зато в военном сотрудничестве Ереван взял курс на сближение с США и НАТО, вплоть до вступления в альянс. Ради этого Армения готова выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — союза военной взаимопомощи, созданного несколькими постсоветскими республиками. Правда, заявления эти от армянских властей звучат не в первый раз, и вновь в весьма обтекаемой форме, но окончательно решение так и не принято.

Что мы должны пересматривать по части ОДКБ? Это ОДКБ должна посмотреть, она существует или нет. И, если существует, заявить, где проходит эта граница, и что она должна делать, и чего не делала

— заявил в ходе брифинга журналистам спикер парламента республики Ален Симонян.

Кроме того, Симонян опроверг появившуюся в местных СМИ информацию о распоряжении, якобы данном премьером страны Николом Пашиняном, активизировать взаимодействие между различными органами Армении и России.

В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, «точка невозврата» пройдена.

При этом никаких официальных юридически оформленных заявлений по выходу Армении из ОДКБ пока не поступало. Ереван только бойкотирует все мероприятия этой организации, да сыплет в ее адрес всяческими упреками.

Вместе с тем Симонян подчеркнул, что напряженность в армяно-российских отношениях не может сохраняться вечно. Он отметил, что Ереван открыто заявляет о своем несогласии или если его не устраивают действия и поведение какой-либо структуры.

В Москве на заявления Еревана реагируют спокойно. На днях спикер МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия верна своим союзническим обязательствам по отношению к Армении в вопросах безопасности как в рамках двусторонних договоренностей, так и в формате ОДКБ. Вообще, на саммите организации в Казахстане в конце ноября 2024 года представители Армении отсутствовали, но Ереван заочно поддержал все принятые главами государств-членов ОДКБ документы.

Кроме того, окончательно заключить мирный договор Баку и Еревану без участия Москвы никак не удается. Хотя Пашинян неоднократно заявлял, что его текст уже согласован более чем на 80 процентов. Попытки вмешаться в этот процесс Брюсселя, Парижа и отчасти Вашингтона ни к чему не привели. Ну, если не считать передачу Арменией под контроль Азербайджана территории Нагорного Карабаха, которую она так сама и не признала.