Американские ВМС готовы к установке лазерного оружия на эсминцы типа "Арли Бёрк"

Американский эсминец "Пребл" класса "Арли Бёрк" в рамках испытаний боевой системы с высокоэнергетическим лазерным излучателем HELIOS применил этот комплекс для обезвреживания беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает Navy Recognition со ссылкой на отчет за 2024 финансовый год, опубликованный начальником управления Минобороны США по эксплуатационным испытаниям и оценке (DOT&E).

В документе отмечается стратегическая важность внедрения HELIOS для повышении возможностей американских ВМС по противодействию возникающим воздушным угрозам на море.

Использование лазерной установки на борту эсминца "Пребл", США US. Operational Test and Evaluation report

HELIOS (High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance) – передовое оружие направленной энергии, разработанное корпорацией Lockheed Martin для интеграции на борту американских кораблей. Система использует твердотельный лазер мощность 60 кВт, способный уничтожать или выводить из строя такие угрозы, как БПЛА и небольшие лодки. Также комплекс может ослеплять оптические сенсоры противника.

"Пребл" стал первым эсминцем класса "Арли Бёрк", оснащенным HELIOS. Это произошло еще летом 2022 года. Систему разместили на платформе, изначально использовавшейся для 20-мм пушки "Вулкан" корабельного зенитного артиллерийского комплекса Phalanx CIWS.

Обычные оборонительные системы эсминцев ближнего радиуса, такие как артиллерийские комплексы Phalanx CIWS или зенитные ракетные установки RIM-116 RAM и RIM-162 ESSM, ограничены конечными объемами боезапасов, высокой стоимостью выстрела и физическими ограничениями кинетических боеприпасов. HELIOS же задействует бесшумный энергетический луч, который может последовательно поражать несколько целей без необходимости перезарядки, пока продолжает получать электроэнергию.

Тактические преимущества лазерного оружия выходят за рамки простой экономической эффективности, отмечает Navy Recognition. Система HELIOS обеспечивает точное поражение, сводя к минимуму риск сопутствующего ущерба во время операций вблизи районов гражданского судоходства. Кроме того, лазерное оружие не провоцирует образование обломков или вторичные взрывы, что существенно при нейтрализации угроз вблизи дружественных сил или чувствительной инфраструктуры.

Американский флот впервые использовал лазерную систему в 2014 году на борту десантно-вертолетного корабля-дока "Понсе", развернутого в Персидском заливе. Этот ранний прототип успешно вывел из строя небольшие лодки и БПЛА, доказав потенциал лазеров для ВМС. В 2020 году компания Lockheed Martin получила контракт на разработку HELIOS.

После успешных испытаний, проведенных в 2024 финансовом году, ВМС США готовы расширить развертывание систем направленной энергии на большем количестве кораблей.