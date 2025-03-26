Европа идет на войну: Лондон задумал опасную многоходовку - Мнения ТАСС

60 с лишним лет назад на экраны вышла французская комедия "Бабетта идет на войну". По сюжету наивная девушка в исполнении Брижит Бардо бежит в Великобританию, надеясь укрыться там от ужасов войны. Но у британского командования свои планы: оно отправляет героиню назад во Францию с заданием провернуть хитроумную шпионско-диверсионную операцию. Сегодня власти Великобритании пытаются реализовать похожий сценарий: в роли простушки Бабетты должна выступить континентальная Европа, которую подталкивают отправить на Украину свои войска, чтобы воевать там против России. Правда, комедией тут и не пахнет, зато до большой трагедии — рукой подать.

"Коалиция желающих"

После начала СВО Великобритания заняла едва ли не самую жесткую позицию в отношении России. Достаточно вспомнить, что подписание соглашений между Россией и Украиной весной 2022 года сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, спешно прибывший в Киев и предложивший: "Давайте просто будем воевать". Примечательно, что, выступая в качестве главного идеолога продолжения конфликта с целью нанесения России стратегического поражения, Лондон вовсе не был в числе лидеров по размерам предоставленной Украине военной и финансовой помощи, уступая не только США, но и Германии, Франции и даже Польше. Иными словами, британцы действовали по привычной схеме, загребая жар чужими руками.

Приход к власти в США Дональда Трампа и начатые им переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине вынудили Лондон сменить тактику: по инициативе премьера Кира Стармера, поддержанной президентом Франции Эмманюэлем Макроном, была сформирована "коалиция желающих". Речь о группе стран, по-прежнему мечтающих нанести России поражение и потому выступающих за продолжение конфликта. Ну или за его урегулирование исключительно на своих собственных условиях, предполагающих, что Россия должна будет платить и каяться. К участию в коалиции предусмотрительно не был приглашен ряд европейских стран, выступающих за мирное урегулирование, прежде всего Венгрия и Словакия. Зато в нее вошли Канада, Австралия и Новая Зеландия, а также Турция, отсюда и другое название — Европа+. Центральным "желанием", вокруг которого объединились эти страны, стала отправка на Украину войск под видом то ли миротворцев, то ли экспедиционного корпуса, призванного обеспечить безопасность Украины в случае заключения мирного соглашения.

Участники коалиции провели уже несколько встреч с участием политического и военного руководства, и теперь, по словам Стармера, речь идет уже об обсуждении деталей формирования структуры будущих сил и планов сухопутных, морских и воздушных операций на Украине для обеспечения соблюдения мирной сделки после урегулирования конфликта. И тут стоит отметить, что, говоря о необходимости предоставить Европе главную роль в обеспечении гарантий безопасности для Киева, британский премьер всякий раз не забывал упомянуть о том, что главной гарантией стала бы поддержка операции со стороны США. Иными словами, выстраивал все ту же привычную схему: выдвинуть на первый план европейцев с континента, если получится — то вместе с американцами, а самим отсидеться за их спинами.

Экономические аппетиты

Затеянная Лондоном военно-политическая многоходовка должна, по замыслу авторов, принести ему выгоды даже при различных вариантах развития событий. С одной стороны, поддерживая разработанные Евросоюзом планы милитаризации, британское правительство явно рассчитывает сорвать неплохой куш на поставках вооружений на европейский рынок. К тому же на фоне разговоров о возможном выходе США из НАТО Лондон заинтересован в том, чтобы континентальная Европа превратилась в надежную линию обороны. С другой стороны, если при реализации военных планов Евросоюз надорвется от непосильной ноши (а такая возможность вовсе не исключена), Британии станет в известном смысле проще вести разговор с "общеевропейской семьей", которую она покинула пять лет назад. А это важно, поскольку пока еще не все связанные с разводом вопросы решены, да и те, что уже урегулированы, можно будет попробовать пересмотреть к своей выгоде.

Ну и не будем забывать про американское измерение. Взаимодействуя с соседями-европейцами, но при этом оставаясь вне ЕС, Британия обеспечивает себе свободу маневра и может вести сепаратные переговоры с Трампом по вопросу тарифов и пошлин, повышением которых Вашингтон сейчас запугивает и врагов, и друзей.

Весьма важным элементом договоренностей могут стать богатства украинских недр. Об интересе Трампа к украинским редкоземам известно, пожалуй, всем, вот только сделку на этом направлении он пока так и не сумел заключить. Зато Британия в начале этого года подписала с Украиной соглашение о 100-летнем партнерстве, в котором зафиксировала свой интерес как "предпочтительного партнера" Киева в разработке критически важных полезных ископаемых.

Стратегия по критически важным минералам была принята в Британии три года назад, к ее реализации привлекли, в частности, горнодобывающие корпорации Rio Tinto и Anglo American, военно-промышленную компанию BAE Systems и финансовую группу Ротшильдов. После 2022 года британское ведомство UKAID совместно с аналогичным американским агентством начало реализовывать проект SOERA, предусматривающий "реформирование государственных предприятий" на Украине. Фактически речь шла о приватизации госкомпаний и введении контроля над теми, которые останутся в ведении украинских властей. В результате многие активы оказались под контролем группы Ротшильдов, которая инвестировала в Украину несколько десятков миллиардов долларов.

Иными словами, за готовностью британского правительства отправить на Украину экспедиционный корпус весьма ощутимый финансовый и экономический интерес, ради которого Лондон готов многим рискнуть. По сути, речь идет об отправке сил, которые возьмут под охрану имущество британских компаний.

Коалиция не желает

В теории замысел Лондона по поводу "коалиции желающих" выглядит неплохо, однако на практике он уже столкнулся с большими проблемами. Оказалось, что европейцы, в отличие от Бабетты из старого кино, вовсе не рвутся на войну. То есть продолжать поставки оружия на Украину — это пожалуйста, а вот ехать туда самим как-то страшновато, тем более что Россия уже ясно и недвусмысленно предупредила: никаких натовских "миротворцев" она не потерпит, военные стран НАТО на Украине будут рассматриваться как законная цель. И неудивительно, что часть приглашенных в коалицию стран отказалась от отправки своих войск, как это сделали, например, Италия и Польша, большинство взяли паузу "на подумать", а согласились лишь пара-тройка, да и то с оговорками: мол, только после завершения конфликта и определения статуса.

Единственным стойким союзником Стармера оказался Макрон, который еще год назад заговорил о желании "отправить парней в Одессу". Но даже и этому дуэту, за которым маячит внушительный силуэт банка Ротшильдов, пришлось отыгрывать назад: если поначалу речь шла чуть ли не о 200-тысячном корпусе, то очень скоро цифры скукожились до 40–30 тыс., а потом и вовсе до 10 тыс. Кстати, в последние дни разговоры все больше ведутся уже не о сухопутных войсках, а о контроле воздушного и морского пространства. Не случайно газета The Daily Telegraph назвала происходящее "политическим спектаклем: "На Украине и приграничной территории находятся около 700 тыс. российских [военнослужащих]. Более 1 млн украинцев стоят под ружьем. Что могут сделать международные силы численностью 10 тыс. человек, размещенные на западе страны более чем в 400 км от переднего края? Они даже не смогут защитить себя. О какой миссии идет речь? Какая у нее легитимность? Какие правила взаимодействия [с российской стороной]? Как эти силы управляются и снабжаются и где они расквартированы? Как долго они будут там находиться и для какой цели? Никто не знает".

Лет этак с десяток назад мне довелось брать интервью у главы испанской ветви дома Бурбонов. Характеризуя отношения внутри англосаксонской связки, он тогда заметил, что "Британия — это мозг, а США — мускулы". Сперва эта мысль показалась мне парадоксальной, но, поразмыслив, я признал правоту собеседника, да и впоследствии не раз в ней убеждался. Сегодня Лондон, отправляя Европу на войну, вновь пытается играть роль мозга, вот только похоже, что он способен только на создание сценария "политического спектакля". Хорошо, если этим и закончится. Потому что отправка европейских войск на Украину неизбежно обернется эскалацией конфликта и принесет огромное количество новых жертв. Оно Европе надо?

Андрей Низамутдинов

Обозреватель ТАСС