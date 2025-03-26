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Военное обозрение

В рамках программы сертификационных полётов: партия двигателей ПД-8 передана для установки на ещё один самолёт Sukhoi Superjet 100

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Источник изображения: topwar.ru

Второй импортозамещенный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 в скором времени присоединится к программе сертификационных полетов, ОДК передала ОАК еще одну партию отечественных двигателей ПД-8. Об этом сообщает Ростех.

Новая партия двигателей ПД-8 передана авиастроителям для установки на второй самолет SJ-100, который в ближайшее время должен присоединиться к сертификационным испытаниям. Первый Sukhoi Superjet 100 с ПД-8 впервые поднялся в воздух 17 марта этого года. Еще один самолет участвует в испытаниях с двигателями SaM146, но с полностью обновленной импортозамещенной «начинкой». В планах ОАК уже в следующем году начать поставки полностью обновленных самолетов российским авиакомпаниям.

В ближайшее время мы выходим на этап сертификационных полетов. Работы ведутся в сжатые сроки, подключение к испытаниям еще одного борта поможет ускорить этот процесс. Программа сертификационных испытаний включает сотни полетов. Ее выполнение – залог безопасности и надежности авиационной техники.

- сообщили в Ростехе.

Как ранее сообщили в госкорпорации, получение сертификата типа на двигатель ПД-8 запланировано на осень этого года. Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн создан всего за шесть лет. В рамках импортозамещения самолета Sukhoi Superjet 100 замещается порядка 40% импортных систем и агрегатов, также самолет получил отечественный фюзеляж, в который были внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание самолета.

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Продукция
SaM-146
Компании
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Ростех
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