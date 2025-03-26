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«Скайрейдер II» – новый самолет для ССО США

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«Скайрейдер II» – новый самолет для ССО США
«Скайрейдер II» – новый самолет для ССО США.
Источник изображения: invoen.ru

Новейший самолёт Командования специальных операций ВВС США (AFSOC), OA-1K, официально получит название «Скайрейдер II» (Skyraider II). Командование AFSOC объявило об этом 3 марта 2025 года на симпозиуме по специальным воздушным операциям. Новое название увязывают с надёжностью и универсальностью штурмовика A-1 Skyraider от компании Дуглас, находившегося на вооружении ВВС США с 1946 по начало 1980-х годов.

«Скайрейдер II» – это легкий одномоторный многоцелевой самолёт, отличающийся компактностью, манёвренностью, модульной и прочной конструкцией. Его отличительной особенностью является хвостовое колесо, как и у его одноимённого предшественника. Эта характерная особенность позволяет «Скайрейдер II» совершать короткие взлёты и посадки, а также действовать с неподготовленных или простых (грунтовых) аэродромов.

«Скайрейдер II» в полете

Тактико-технические характеристики «Скайрейдер II»

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Образцы вооружения под крылом «Скайрейдер II»

Командование СО ВВС США позиционирует «Скайрейдер II» как экономичный пилотируемый летательный аппарат, пригодный для использования в конфликтах с различными сценариями. Считается, что самолет способен оказывать непосредственную авиационную поддержку, наносить высокоточные удары и вести разведку как в интересах сил специальных операций, так и объединённых сил.

По словам ответственного за стратегическое планирование, программы и требования AFSOC бригадного генерала Крейга Пратера: «У AFSOC есть долгосрочные глобальные задачи. Хотя мы не ожидаем, что «Скайрейдер II» будет сражаться с истребителями 5-го и 6-го поколений, он будет полезен нашим поддерживаемым силам по всему миру».

«Скайрейдер II» будет обеспечивать масштабируемые и точные эффекты. Самолет может выполнять задачи от юго-западной границы до Африки и создавать проблемы для тех, с кем мы конкурируем», — подчеркнул К.Пратер.

Ожидается, что первый «Скайрейдер II» прибудет на авиабазу Хёрлберт-Филд (шт. Флорида) весной 2025 года.

По материалам ресурса soldiersystems.net

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США
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