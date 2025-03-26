Трамп даёт понять, каким бы ни оказался истребитель 6-го поколения F-47, «союзникам» его покупать всё равно придётся

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Администрация США в очередной раз заставляет напрячься «союзников». Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, а также глава Минобороны Пит Хегсет, продвигая истребитель F-47, заявляют о том, что «союзники США могли бы купить по несколько таких боевых самолётов 6-го поколения для совершенствования своих возможностей в воздухе и для повышения уровня безопасности».

На данный момент самолёта F-47 как такового ещё не существует. Есть лишь представленная компанией Boeing концепция истребителя следующего поколения – NGAD. Эта компания в США и выиграла тендер на производство перспективного самолёта.

Трамп своим заявлением даёт понять, каким бы ни был F-47, хотят того или не хотят союзники США, им эту боевую машину покупать у Штатов придётся.

Ориентировочная цена нового самолёта (после того, как компания начнёт их производить в товарном количестве) составляет около 128 млн долларов за единицу. Однако, как хорошо известно по предыдущим американским военно-техническим контрактам, может значительно прибывать, что называется, в финансовом весе как само изделие, так и вся программа.

Да будь он в итоге и по четверть миллиарда долларов за единицу для обожаемых партнёров и союзников, в США могут сказать лишь: «торг здесь неуместен».

О желаемых американскими военно-воздушными силами ТТХ перспективного истребителя известно следующее: самолёт должен управляться в связке пилот - искусственный интеллект; самолёт должен нести гиперзвуковое оружие (которого, к слову, пока в США так толком и не создано); самолёт должен быть оснащён эффективной системой РЭБ; у истребителя должна быть возможность выполнять роль командного пункта для роя дронов.