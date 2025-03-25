Трамп может многое предложить России даже без сделки по Украине (The New York Times, США)

NYT: у России и США много тем для переговоров и помимо Украины

В переговорах с США об урегулировании украинского конфликта для России важнее всего долгосрочные гарантии, пишет NYT. При этом, по мнению Москвы, потепление в российско-американских отношениях должно отразиться и на решении более широкого круга проблем.

Антон Трояновский

Президент Трамп заявляет, что его цель – остановить "марш смерти" на Украине "как можно скорее".

Однако для президента России Владимира Путина переговоры с Трампом о прекращении огня – это средство для достижения гораздо более широких целей.

В понедельник российские и американские официальные лица встретились в Саудовской Аравии, чтобы провести более подробные переговоры о технических деталях частичного прекращения огня и атак на энергетические объекты и корабли в Черном море. Украина заявляет, что готова к полному прекращению огня, между тем Владимир Путин дал понять, что сначала он будет добиваться многочисленных уступок.

В итоге Кремль, похоже, намерен извлечь как можно больше выгоды из стремления Трампа заключить мирный договор по Украине, даже если это замедлит ход переговоров. С точки зрения Москвы, улучшение связей с Вашингтоном – это экономическое и геополитическое преимущество, которое может быть достигнуто даже тогда, когда российские ракеты продолжают наносить удары по Украине.

Интервью, проведенные на прошлой неделе с высокопоставленными представителями российской внешней политики на конференции по безопасности в Нью-Дели, позволяют предположить, что Кремль рассматривает переговоры по Украине и российско-американским отношениям как два отдельных направления. Путин по-прежнему стремится к всеобъемлющей победе на Украине, но высказывается в поддержку предложенного Трампом прекращения огня, так как Россия хочет воспользоваться преимуществами потепления в отношениях с Вашингтоном.

Заместитель председателя комитета по международным делам нижней палаты российского парламента Вячеслав Никонов заявил, что Трамп и Путин разрабатывают "двустороннюю повестку дня", которая "не связана с Украиной".

"Украина идет своим чередом, – сказал Никонов в интервью в кулуарах конференции "Диалог Райсина" в Нью-Дели. – Наступление продолжается. Но я думаю, что для Путина отношения с Америкой важнее, чем конкретно вопрос Украины".

Взаимодействие с Трампом, как считают в Москве, может принести экономические выгоды, такие как поставка запчастей для российских самолетов Boeing, и геополитические выгоды, например, сокращение присутствия НАТО в Европе. Не очень понятно, будет ли Трамп использовать эти надежды для заключения более выгодной сделки по Украине и хватит ли у него терпения на переговоры с Путиным.

"Трамп любит быстрые сделки, – сказал специалист по международным отношениям и консультант российского МИД Александр Дынкин. – Если он столкнется с большими трудностями, он может разочароваться и отказаться от решения этой проблемы".

Похоже, Путин делает все возможное, чтобы удержать интерес Трампа.

Встретившись в этом месяце в Москве с посланником Белого дома Стивом Уиткоффом, Путин передал ему "прекрасный портрет президента Трампа", заказанный у российского художника, как рассказал Уиткофф в интервью, опубликованном в субботу.

"Это было очень любезно", – сказал Уиткофф бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону.

Что касается Украины, то Путин не собирается отступать от своих долгосрочных целей. Они включают гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО, отката западного альянса из Центральной и Восточной Европе, ограничения вооруженных сил Украины и определенный уровень влияния на внутреннюю политику страны.

Директор Института мировой экономики и международных отношений в Москве Федор Войтоловский сказал, что Россия будет искать "путь" к более широкому соглашению, прежде чем согласится на прекращение огня.

Он также считает, что Россия могла бы принять условие размещения миротворческих сил ООН на Украине, если в их состав не войдут войска из стран НАТО.

"Для России важнее долгосрочная перспектива, чем тактическое прекращение огня, – сказал Войтоловский, который входит в состав консультативных советов при Министерстве иностранных дел и Совете безопасности РФ. – Мы можем прийти к модели, которая позволит России и США, России и НАТО сосуществовать, не вмешиваясь в сферу интересов друг друга".

Чтобы добиться такой сделки, Россия опирается на деловой подход Трампа. Федор Войтоловский утверждает, что широкое соглашение по Украине является необходимым условием американо-российского сотрудничества, и что Трамп "как бизнесмен" понимает, что российские активы в настоящее время являются недооцененными.

Российский специалист по международным отношениям Александр Дынкин считает, что Кремль может исключить США из списка "недружественных стран", который ограничивает возможности американских компаний вести дела в России.

По его словам, Москва особенно заинтересована в переговорах по авиационному сектору, учитывая проблемы, с которыми сталкиваются российские авиакомпании при обслуживании своих самолетов американского производства. Например, Соединенные Штаты могли бы разрешить экспорт запчастей для самолетов и восстановить прямые рейсы в Москву, а Россия могла бы разрешить американским авиакомпаниям полеты над Сибирью, которые США не могут осуществлять с 2022 года.

Декан факультета международных отношений Высшей школы экономики в Москве Анастасия Лихачева считает маловероятным, что Трамп пойдет на быстрое и масштабное снятие санкций.

Однако, по ее словам, потепление в отношениях с Соединенными Штатами может привести к ослаблению санкций и облегчить работу российских компаний по всему миру. Это даст понять, что Россия больше не является проблемным партнером.

"Такой детокс может быть полезен и расширит наше меню возможностей", – считает Лихачева.

Антон Трояновский возглавляет московское бюро The New York Times. Он пишет о России, Восточной Европе, Кавказе и Центральной Азии.