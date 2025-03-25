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Интерфакс-АВН

Российские военные проведут учения со стратегическими комплексами "Ярс" на Урале и в Алтайском крае - Минобороны РФ

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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Ракетные полки стратегических комплексов "Ярс" будут выведены на полевые позиции в ходе командно-штабных учений в Тагильской и Барнаульской дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

"В рамках проверок в Тагильском (Свердловская область) и Барнаульском (Алтайский край) ракетных соединениях под руководством командующих ракетными объединениями спланированы командно-штабные учения, в ходе которых ракетные полки ПГРК "Ярс" будут выведены на полевые позиции", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что части охраны и обеспечения выполнят задачи по инженерному обеспечению и радиационной, химической и биологической защите при совершении маневренных действий ракетными полками.

Отмечается, что в ходе работы комиссий ракетных объединений будут изучены вопросы функционирования системы обучения подчиненных воинских частей, проведена проверка организации подготовки личного состава дежурных смен к несению боевого дежурства

В других ракетных соединениях объединений контрольные проверки ракетных полков, подразделений управления, частей охраны и обеспечения проводятся под руководством командиров соединений, сообщили в ведомстве.

По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

Официально сообщалось, что комплексы "Ярс" с МБР в шахтном и мобильном вариантах составляют основу группировки РВСН.

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