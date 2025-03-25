Миротворческий контингент для поддержки Украины: с какими трудностями предстоит столкнуться Евросоюзу? (Mainichi Shimbun, Япония)

Mainichi: отправка миротворцев на Украину принесет ЕС множество проблем

Пока весь мир стремится помочь в урегулировании российско-украинского конфликта, Европа строит планы по отправке "миротворцев" на Украину, пишет Mainichi. 27 марта европейские лидеры, лишившиеся покровительства США, обсудят свои действия на очередном саммите, однако эффективность этих мер весьма сомнительна.

Хироаки Миягава (宮川裕章)

Пока весь мир с интересом наблюдает за переговорным процессом по урегулированию ситуации на Украине, страны ЕС строят планы по отправке на Украину миротворческих сил. "Коалиция желающих", в которую входят многие европейские государства, в первую очередь, Великобритания и Франция, объявила о проведении 27 марта в Париже встречи стран-участниц. Саммит инспирирован французским правительством, ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского. Главная тема саммита: объем гарантий безопасности Киева после прекращения огня, которые будут обеспечены силами исключительно Евросоюза, без поддержки Соединенных Штатов.

Свыше 20 стран-участниц

20 марта в Великобритании состоялось закрытое заседание начальников штабов более 20 стран, преимущественно из Европы. В рамках заседания обсуждались конкретные меры военной поддержки Украины, в том числе и отправка на киевскую территорию миротворческого контингента. Предложение Великобритании и Франции отправить туда войска поддержали все три страны Прибалтики, Финляндия, Турция, Испания, Канада и Австралия.

Накануне встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер упомянул, что "готов ожидать" от Российской Федерации повторного акта агрессии даже после приостановки военных действий. "Мы точно знаем: соглашение, не подкрепленное реальными гарантиями, будет нарушено президентом РФ Владимиром Путиным", — заявил премьер.

Так называемая "коалиция желающих" во главе с Великобританией и Францией была сформирована в попытке избавиться от ограничений, существующих в настоящее время в рамках Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейского союза (ЕС).

После вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов, американская сторона неоднократно демонстрировала нежелание предоставлять помощь Украине, а также участвовать в обороне Евросоюза. После скандала в Овальном кабинете в конце февраля, Вашингтон временно приостановил военную помощь и предоставление разведывательных данных Киеву. Из этого страны Европы сделали однозначный вывод: Соединенные Штаты, доселе во всем поддерживавшие НАТО, больше не могут считаться надежным союзником.

Ситуацию осложняет и внутренний раскол: некоторые страны-участницы НАТО, например, Венгрия, заняли пророссийскую позицию. Это может осложнить реализацию соглашения об отправке миротворческого контингента в рамках ЕС или НАТО или ограничить его действие.

О каких ограничениях идет речь?

Как отмечается, гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены путем развертывания миротворческих сил, носят несколько ограниченный характер. Президент Франции Эмманюель Макрон предложил план, согласно которому миротворческий контингент не будет стоять на линии фронта, а также не зайдет на новые территории Российской Федерации. Предполагается, что силы миротворцев будут состоять из 20000-30000 солдат сухопутных войск, а защищать они будут наиболее значимые объекты украинской инфраструктуры, в первую очередь, АЭС и порты.

Как известно, в январе этого года президент Украины Владимир Зеленский оценил численность ВСУ в 980 тысяч человек. В связи с этим скептики задаются вопросом: насколько эффективным окажется сравнительно малочисленный миротворческий контингент стран Евросоюза?

Дополнить развертывание миротворческих сил предполагается ядерным сдерживанием: такой проект был предложен Великобританией и Францией, обладающими собственным потенциалом ЯО. 20 марта, в день саммита, Кир Стармер поднялся на борт одной из британских атомных подводных лодок на северо-западе Англии. Фотографию визита опубликовала канцелярия премьер-министра. Кроме того, 5 марта Эмманюель Макрон выразил намерение начать обсуждение вопроса об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.

Насколько эффективным окажутся подобные меры? Это всему миру еще только предстоит увидеть.

Уповаем на покровительство США

Страны Евросоюза во главе с воинствующими предводителями Великобританией и Францией во всеуслышание декларируют свои усилия по обеспечению безопасности Украины. Эта демонстративная позиция предназначена в первую очередь даже не для Киева, а для Вашингтона: смотрите, как мы стараемся! Неужели вам хватит совести отсидеться в стороне? Вдруг Соединенные Штаты одумаются и предоставят материально-техническую помощь, пусть и в ограниченном объеме.

Кир Стармер в открытую заявляет: "Без поддержки со стороны США планы Европы по отправке миротворческого контингента осуществить невозможно". Евросоюз уповает на предоставление Украине американских ПВО и конфиденциальных разведданных. Однако кто сейчас может гарантировать, что Соединенные Штаты снизойдут до своих опальных партнеров? Есть и голоса против. Например, премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала предложение по отправке миротворцев на Украину "рискованным, сложным и малоэффективным".

Предполагается, что 27 марта лидеры европейских государств обсудят свои действия по вопросу очередного предстоящего витка американо-российских переговоров касательно прекращения огня на Украине, а также рассмотрят детали плана развертывания миротворческих сил. Главный акцент саммита будет сосредоточен на том, насколько эффективные меры страны Евросоюза смогут предложить и в какой степени оказать поддержку, не полагаясь на Соединенные Штаты.