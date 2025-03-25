Для американцев Украина — это мятежная провинция, которую нужно вернуть домой (Апостроф, Украина)

Эксперт Валерий Пекарь: США поддерживают Россию против Украины, а не наоборот

Штаты все чаще видят в России не противника, а союзника в большой геополитической игре, пишет "Апостроф". Издание приводит комментарий эксперта Валерия Пекаря, который считает, что американские элиты все активнее проводят параллели между конфликтом на Украине и Гражданской войной в США, где Киев играет роль "мятежного Юга".

Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь считает, что для американцев Украина — это мятежная провинция, которую нужно вернуть домой. И они сравнивают российско-украинский конфликт с Гражданской войной в США, где хорошие северяне должны победить плохих южан и наконец навести порядок на их территории.

Свои размышления Пекарь изложил на странице в Facebook*.

Создается впечатление, что новая американская администрация испытывает какие-то особые чувства к России. Есть немало причин, которые этому способствуют.

1. Каждая американская администрация, начиная с президента Джорджа Буша-младшего, пыталась перезагрузить отношения с Россией. Ни разу из этого ничего не получалось, отношения наконец становились еще хуже. Но каждый следующий президент считает, что именно ему это удастся, ведь именно он лучший переговорщик.

2. К этому прилагается стремление повторить успех президента Ричарда Никсона в разрыве связи России и Китая, только сейчас в обратном формате. Никсону удалось оторвать Китай от СССР, но это было во время ухудшения советско-китайских отношений. В настоящее время Китай сильно интегрирован в российские дела и значительным образом контролирует Россию.

3. Транзакционный подход к международной политике привлекает американскую администрацию огромными природными ресурсами России, по которым можно заключить выгодные соглашения.

4. Старый мировой порядок сломан, и США активно его ломают, хотя раньше пытались сохранить. Россия выглядит как страна, ставшая тараном разбиения старого мирового порядка, что отмечал и товарищ Си. Другими словами, интересы двух стран здесь совпали (даже трех, потому что Китай также заинтересован). Если удастся завершить конфликт с выгодами для России, то США смогут начать аналогичные захватнические войны (пардон, специальные военные операции).

5. Есть еще одна сфера, где интересы США, России и Китая совпадают — ослабление Европы и отрыв ее от Америки. Для Китая это в целом была одной из главных целей внешней политики, недостижимой в течение десятилетий.

6. Для многих американцев Россия выглядит защитником традиционных ценностей в постмодерном мире, настоящей христианской страной, противостоящей ненавистной им постмодерной повестке дня.

7. Американцы и россияне чувствуют, что их страны чем-то схожи. Огромные просторы, освоенные смелыми первопроходцами и очищенные от нежелательных местных жителей, и так далее. Американцы не любят империи, но россиян не считают империей, потому что почти ничего о ней не знают.

8. Добавим к этому личные симпатии двух старых авторитарных лидеров. Предполагаю, что Трамп завидует Путину, которому удалось разрушить ненавистные институты и сконцентрировать власть (правда, для этого понадобилось более десяти лет). Похоже, Путин просто разводит Трампа и льстит ему, что выглядит как "вербовка в прямом эфире".

9. Американцы любят, когда Давид побеждает Голиафа. Правда, Давидом, носителем слабой благословенной правды, они считают Россию. А Голиафом, тупой тяжелой силой, считают НАТО во главе с противостоящей России (откуда разговоры о том, что конфликт спровоцировало расширение НАТО). Украины в этом уравнении просто нет.

10. Аналогично, американцы симпатизируют Израилю (не буду здесь излагать причины, их немало) и эту симпатию проектируют на российско-украинские отношения — только аналогом Израиля здесь почему-то выступает Россия, а Украина — это Газа, источник постоянных проблем. (Аналогично, Индия симпатизирует России, потому что для них Россия является аналогом Индии, а Украина — такой Пакистан, милитаризованный, враждебный, взрывной, вредный).

11. Также для американцев Украина — это мятежная провинция, которую нужно вернуть домой. Они сравнивают российско-украинский конфликт с Гражданской войной в США, где хорошие северяне должны победить плохих южан и наконец навести порядок на их территории.

12. В новой американской администрации почти нет людей, которые реально что-то знают о России или Украине, а традиционные "фабрики мысли" сейчас не оказывают влияния. Россия десятилетиями вкладывалась в пропаганду на американских территориях, чего не скажешь об Украине.

13. Традиционные изъяны "российских студий", разобранные в статье в комментариях: отработка российских денег, преклонение перед "великой русской культурой" и т.д.

14. Американцы, да и не только они, считают мировую систему великих игроков постоянной, а ее изменения нежелательны. Большие нации имеют больше прав, прежде всего, права на зоны исключительных интересов. Они никогда не терпят поражения (ложь). Они не могут быть наказаны значительными санкциями, эмбарго, конфискациями, судами против лидеров, понижением статуса в международных организациях.

Вы видите, что мы имеем дело с глубокими корнями. Подавляющее большинство вышеописанных проблем сформировано длинными трендами американской политики, а не личными предпочтениями лидера.

Все вышеперечисленное приводит к постепенной миграции американской политики от поддержки Украины "столько, сколько будет нужно" до позиции посредника (вроде логической, если вы хотите способствовать заключению мирного соглашения) и дальше к позиции одностороннего давления на более слабого, потому что он (т.е. мы) выглядит не только более покладистым, но и неправым.

Одного лишь пункта номер два об использовании России для противостояния с Китаем было бы достаточно, а коллапс РФ сделает эту цель недостижимой и значительно усилит Китай — осознание этого объединяет республиканцев и демократов в США. (Здесь я еще раз хочу подчеркнуть: коллапс РФ приближается, но мы имеем дело не с явными признаками быстрого распада, а с монотонной функцией медленного упадка имперских "скреп", которые могут держать империю вместе еще достаточно долго, но не бесконечно: в один прекрасный день функция упадет ниже ватерлиний; поэтому нам нужно дожить до этого момента). Поэтому я еще в 2022 году писал, что настанет день, когда США прекратят поддерживать Украину против России и начнут поддерживать Россию против Украины. К счастью, сейчас формируется альтернатива посредством Европы.

Что делать? Список неизменен:

1. Увеличивать способность Украины, прежде всего, из-за существенных изменений в системе управления, которая не соответствует масштабу вызовов.

2. Усиливать отношения с Европой — наши союзники там.

3. Помнить, что все вышеперечисленное касается только половины США. Поддержка Украины остается достаточно высокой. Не впадать в антиамериканизм, сотрудничать с нашими друзьями в США.

4. Пытаться мягко и постепенно изменить картину наших недругов в США. Это требует времени, но этим кто-то должен заниматься. По каждому вышеприведенному пункту есть что сказать.

5. Удвоить усилия по деколонизации Москвы: нет России — нет проблемы.

*Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.