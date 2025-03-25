Глава Республики Сербской: НАТО не стыдно звать в свои ряды сербов, которых его авиация бомбила 78 дней

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Североатлантический альянс призывает Боснию и Герцеговину (БиГ) вступить в этот военно-политический блок. НАТО почему-то не стыдно звать в свои ряды сербов, которых в 1999 году его авиация бомбила 78 дней.
Как сообщает местное агентство СРНА, такое заявление сделал Милорад Додик – глава Республики Сербской, входящей в состав БиГ.
- заявил президент автономии.
Он добавил, что сербский народ невозможно поработить, пока он сохраняет единство.
Додик напомнил, что сегодня, 24 марта, в Сербии и Республике Сербской отмечают памятную дату. В этот день без санкции Совета Безопасности ООН Североатлантический альянс начал карательную операцию против Югославии. В ходе ее проведения погибло и пострадало большое количество мирных граждан, в том числе детей. Ударам натовской авиации, отметил лидер боснийских сербов, подвергались больницы, школы, железные дороги. Собственно, бомбардировки не были избирательными – их целями было нанесение максимального урона сербскому населению.
Поводом для начала военной операции НАТО «Союзническая сила» в Югославии стало якобы «предотвращение геноцида» косовских албанцев. За 78 дней ВВС альянса совершили 38 тысяч боевых вылетов. Из них десять тысяч были предприняты бомбардировочной авиацией.