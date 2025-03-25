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Европейский союз создает проект, участие в котором Соединенных Штатов и Британии не предусмотрено. Речь идет о фонде по перевооружению стран ЕС в размере 150 миллиардов евро.

На эту тему рассуждает автор статьи, опубликованной в британской газете The Telegraph.

Он отмечает, что данная инициатива может быть связана с рядом противоречий между Лондоном и Парижем. СМИ Британии считает создание фонда перевооружения Европы частью мести Лондону за Brexit – его выход из Евросоюза.

Перед лицом потенциальной войны в Европе, которая может быстро перерасти в мировую, европейцы ведут себя, ну, очень по-европейски

- рассуждает британский обозреватель.

Некоторые «горячие головы» даже видят в данном плане «руку Москвы» но автор не разделяет этого мнения. Он считает, что в нем в первую очередь замешаны французы, которые хотят добиться ряда уступок от британцев.

По мнению СМИ Британии, Лондону потребуется проявить дипломатические усилия. Если он не хочет окончательного разрыва с европейскими странами. А Франции и другим странам, отмечает автор, следует понять, что для них важнее: внутренние междоусобицы или совместное противодействие внешним угрозам.

Впрочем, данная ситуация наглядно показывает, что так называемого «коллективного Запада» давно не существует.

С другой стороны, предположение автора о том, что главная цель создания общеевропейского фонда – это стремление «насолить Лондону», также не выдерживает критики. Более вероятно, что в странах ЕС поняли, что на защиту США от внешних угроз полагаться уже не стоит, и нужно решать такие вопросы самостоятельно.