Экс-замминистра обороны Иванов не признал в суде вину в хищениях и легализации преступных доходов

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Бывший заместитель министра обороны и генеральный директор компании "Оборонстрой" Тимур Иванов не признал в суде обвинения в особо крупных хищениях и легализации преступных доходов, передал корреспондент "Интерфакса".

"Вину не признаю", - заявил Иванов на заседании Московского городского суда в понедельник, где началось рассмотрение его дела.

Второй фигурант дела - бывший руководитель компании "Оборонлогистика" Антон Филатов - также заявил о непризнании вины.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение по двум эпизодам хищения денежных средств путём присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (п.п. "а, б" ст. 174.1 УК РФ).

Как сообщалось, один из эпизодов дела связан с хищениями при закупке на Кипре двух морских паромов для Керченской переправы.

Согласно обвинительному заключению, оглашенному в суде, в 2015 году Иванов, когда он возглавлял "Оборонстрой", сформировал организованную группу, в которую среди прочих вошли Филатов, бывший председатель правления банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский, а также ещё несколько человек, для хищения части денежных средств, фактически выделенных на закупку паромов.

По версии следствия, для закупки судов в "Интеркоммерцбанке" была оформлена кредитная линии. Как установило следствие, путём перевода денежных средств, полученных по этой линии, через цепочку подконтрольных им компаний фигуранты похитили 216 млн руб., которые затем легализовали, в частности, через фиктивные соглашения на оказание консалтинговых и консультационных услуг, в том числе с зарубежными юридическими лицами.

Второй эпизод присвоения связан с хищением 3,9 млрд руб. "Интеркоммерцбанка" по различным, по версии следствия, фиктивным соглашениям на закупку и обмен валюты через их перевод на счета подконтрольных фигурантам юрлиц в других банках.

Иванову, задержанному в апреле 2024 года, также предъявлено обвинение в получении взятки в 1,185 млрд руб., по версии следствия, за действия и покровительство компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, принадлежащих, как считает следствие, экс-замминистра. По этому обвинению он также не признаёт вину.