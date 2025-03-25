Россия и Украина проводят переговоры при посредничестве США: что нужно знать (The New York Times, США)

NYT: в Эр-Рияде начались переговоры между Россией и США

В Эр-Рияде проходит новый раунд переговоров между Россией и США, пишет NYT. Обсуждаются прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и безопасность судоходства в Черном море. За кулисами — жесткие условия, разведчики за столом и борьба интересов двух держав.

Иван Нечепуренко

Констан Мехо (Constant Méheut)

США проведут отдельные переговоры с Россией и Украиной в Саудовской Аравии, чтобы согласовать условия частичного прекращения огня, которое может стать решающим шагом на пути к полному окончанию боевых действий.

На прошлой неделе Россия и Украина договорились временно прекратить удары по энергетической инфраструктуре, но ряд вопросов о сроках и условиях частичного перемирия еще предстоит решить, поскольку атаки продолжаются.

Ожидается, что переговоры в саудовской столице Эр-Рияде при посредничестве представителей США сосредоточатся на проработке этих подробностей и безопасности судоходства в Черном море.

Украина первой провела переговоры с США. В понедельник за ней последует Россия. Министр обороны и глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что переговоры начались в воскресенье около 5:30 вечера по киевскому времени и закончились спустя примерно пять часов. “Обсуждение было плодотворным и целенаправленным — мы обсудили ключевые моменты, включая энергетику”, — написал он у себя в социальных сетях, не вдаваясь в подробности.

Украинский чиновник на условиях анонимности в силу деликатности вопроса сообщил, что делегация Киева может провести дополнительные обсуждения с официальными лицами США в понедельник, в зависимости от достигнутых успехов.

Стив Виткофф, которого президент Трамп назначил своим личным посланником на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, назвал конечной целью полное прекращение огня сроком на 30 дней, которое заложит почву для переговоров о постоянном перемирии.

Но путь этому предстоит тернистый. Москва не сходит с максималистских позиций, добиваясь в том числе формального признания захваченной ей территории и отказа Украины от вступления в НАТО. Правительство Украины неоднократно заявляло, что не уступит требованиям Кремля, а также обвиняло Путина в том, что он тянет время.

В отличие от предыдущих обсуждений прекращения огня с участием высших должностных лиц правительств со всех сторон, новый раунд сосредоточится на технических вопросах и соберет главным образом дипломатов и правительственных советников. Спецпредставитель США на Украине Кит Келлог заявил, что в состав американской делегации вошли часть его собственных сотрудников, а также директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон и помощники советника по национальной безопасности Майкла Уолца.

Российская делегация

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Путин лично отбирал переговорщиков для делегации во главе с высокопоставленным российским дипломатом и законодателем Григорием Карасиным и советником главы ФСБ Сергеем Беседой.

Карасин и прежде участвовал в деликатных переговорах по внешней политике, однако выбор Беседы стал для некоторых неожиданностью.

Опытный разведчик Беседа возглавлял в ФСБ отдел, отвечающий за международные операции. Российские новостные агентства назвали его одним из главных источников разведданных, убедивших Путина в 2022 году в том, что на Украине царит пророссийская атмосфера и что молниеносная спецоперация сможет без труда свергнуть правительство в Киеве.

В 2023 году глава военной разведки Украины Кирилл Буданов назвал Беседу “очень проблемным человеком”, который причинил его стране “много зла”.

Украинская делегация

Переговоры в Эр-Рияде возглавил министр обороны Украины Умеров. К нему присоединился главный военный советник президента Владимира Зеленского Павел Палиса.

И Умеров, и Палиса входят в украинскую делегацию под началом главы президентской администрации Андрея Ермака, назначенную Зеленским в этом месяце. Умеров был ключевым участником мирных переговоров с российскими дипломатами в первые месяцы конфликта.

Учитывая технический характер переговоров по энергетике и судоходству, Украина также включила в состав своей делегации опытных дипломатов и госслужащих. Государственное информационное агентство “Укринформ” сообщило, что в состав группы вошли заместители министра иностранных дел и министра энергетики, а также верховный дипломатический советник Зеленского.

Зеленский сообщил, что Украина подготовила список инфраструктурных объектов, которых может коснуться соглашение о прекращении огня. Он добавил, что контролировать прекращение огня должна будет третья сторона, и предложил на эту роль США.

Даже если Россия и Украина найдут общий язык на переговорах по вопросам энергетики и судоходства, стороны выдвинули взаимоисключающие условия полного прекращения боевых действий. Это предвестник серьезных трудностей в дальнейшем.

Позиция Москвы

На прошлой неделе во время телефонного разговора с Трампом Путин сказал, что Россия согласится на временное перемирие, только если Украина прекратит мобилизацию, боевую подготовку войск и завоз оружия на весь срок прекращения военных действий.

Президент Путин также потребовал полного прекращения иностранной военной и разведывательной помощи Киеву, назвав это ключевым условием для предотвращения эскалации конфликта и достижения прогресса на пути к его урегулированию с помощью политических и дипломатических средств, о чем говорится в кремлевской распечатке телефонного звонка.

Белый дом заявил, что военная помощь и предоставление разведывательной информации Украине будут продолжаться, несмотря на требования Кремля. Но администрация Трампа довольно неопределенно высказалась в отношении призывов Москвы к территориальным уступкам, и иногда даже казалось, что она согласна с позицией Кремля.

Уиткофф в воскресенье практически поддержал кремлевские тезисы, когда попытался подтвердить легитимность референдумов, которые российские оккупационные силы организовали в некоторых районах Украины, чтобы оправдать аннексию территорий, захваченных с применением военной силы. "В России есть мнение, что это российские территории, — сказал Уиткофф Fox News. — Внутри этих территорий прошли референдумы, которые оправдывают эти действия". Эти референдумы были широко осуждены международным сообществом как поддельные и незаконные.

По существу, позиция России в отношении конфликта осталась прежней. Кремль говорит, что хочет "устранить первопричины кризиса", по сути дела, требуя капитуляции Украины. Это означало бы признание Киевом территориальных завоеваний России, объявление нейтралитета и согласие сократить свои вооруженные силы, что, скорее всего, сделало бы Украину незащищенной в случае нового нападения.

Позиция Киева

Украина ранее по настоянию администрации Трампа согласилась на 30-дневное безоговорочное перемирие, предусматривающее полное прекращение боевых действий. Но когда Москва сказала, что поддержит только частичное прекращение огня по энергетической инфраструктуре, Зеленский поговорил с Трампом и согласился на ограниченное перемирие.

В последние дни украинские чиновники устанавливают красные линии в преддверии переговоров: Киев никогда не согласится на российский суверенитет над оккупированной украинской территорией; он не согласится на то, что ему заблокируют вступление в НАТО, а также на сокращение своей армии. В рамках мирного урегулирования он также должен получить гарантии безопасности.

Многие украинские руководители и аналитики выражают сомнения в том, что даже ограниченное прекращение огня продлится долго, отмечая, что предыдущие перемирия между Москвой и Киевом регулярно нарушались, и при этом одна сторона обвиняла в этом другую.

"Я не верю в прекращение огня. Мы это уже проходили", — сказал в интервью опытный дипломат и бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев, который принимал участие в переговорах о прекращении огня в 2014 и 2015 годах.

Что дальше?

Уиткофф заявил в среду в интервью Bloomberg News, что Трамп и Путин "скорее всего" встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие недели. Американские официальные лица также наверняка продолжат встречи со своими российскими и украинскими коллегами на Ближнем Востоке для обсуждения деталей возможного ограниченного перемирия.

Но основы дипломатического процесса весьма шаткие, говорят аналитики, а Москва и Киев готовы продолжать военные действия.

"Обе стороны по-прежнему полагают, что могут продолжать боевые действия независимо от американской позиции, — сказал, военный аналитик Дмитрий Кузнец из российского информационного агентства "Медуза*", которое вещает из Латвии, потому что Кремль объявил его вне закона.

Он добавил: "Взгляды Москвы и Киева на то, как может выглядеть соглашение, по-прежнему бесконечно далеки друг от друга".

Свой материал для статьи предоставили Мария Вареникова и Минхо Ким

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