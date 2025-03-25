Франция в гораздо меньшей степени зависит от США в закупках вооружений, чем другие западноевропейские страны

ЦАМТО, 24 марта. ЦАМТО продолжает серию публикаций о степени зависимости ведущих стран-членов НАТО от закупок вооружений в США.

Ниже представлен статистический материал по импорту ВиВТ Франции в 2016-2023 гг. и прогнозу закупок на 2024-2027 гг.

В последнее время эта тема стала крайне актуальной в связи с намерением стран НАТО дистанцироваться от закупок вооружений в США с опорой на возможности европейского ОПК.

В целом за 8-летний период (2016-2023 гг.) объем идентифицированного военного импорта Франции по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 2,680 млрд. долл.

За период 2016-2023 гг. сформированный пакет заказов на импорт ПВН (без учета ряда проводящихся тендеров) составил 3,649 млрд. долл.

Столь низкие показатели по закупке вооружений по импорту свидетельствуют о том, что Франция в гораздо меньшей степени зависит от импорта вооружений, имея развитый национальный ОПК, который удовлетворяет потребности ВС Франции практически по всей номенклатуре вооружений. Это авиатехника, вертолеты, системы ПВО, бронетехника, военно-морская техника, ракетно-артиллерийское вооружений, БЛА и т.д.

Именно с этим связана столь воинствующая риторика президента Франции Эммануэля Макрона, который в своих заявлениях делает отсылку на возможности мощного оборонно-промышленного комплекса страны.

В частности, Э.Макрон заявил 17 марта 2025 года в интервью газете Parisien о стремлении Парижа "переманить" к себе заказчиков американских вооружений в Европе.

"Я попросил у промышленников сделать так, чтобы мы могли, имея в виду системы, среди которых у нас есть наилучшие продукты, продвигать вооружения в европейских государствах, которые привыкли покупать у США. Тем, кто покупает ЗРК Patriot, нужно предложить ЗРК SAMP/T нового поколения, франко-итальянского производства. Тем, кто покупает истребители F-35, нужно предложить истребители Rafale", – подчеркнул Э.Макрон.

Президент Франции при этом признал, что попытки привлечь внимание европейских покупателей к французскому оружию вместо американского потребуют "большой работы по упрощению производства и снижению затрат".

В этой связи Э.Макрон 14 марта принял представителей французских оборонных компаний, чтобы официально довести до них распоряжение о наращивании производства вооружений и боеприпасов, сообщила радиостанция Europe 1.

На встрече в Елисейском дворце присутствовали как главы крупных оборонных компаний Dassault Aviation, Thales, Safran, так и представители 4 тысяч малых и средних компаний сектора.

По словам Э.Макрона, несмотря на увеличение военного производства за последние три года после его распоряжения о переходе к "экономике войны", "его объемы все равно недостаточны перед лицом современных реалий".

Радиостанция напоминает, что темпы военного производства были увеличены в три раза, как в случае с истребителями Rafale: компания Dassault теперь может выпускать по пять самолетов в месяц. У Safran есть возможность удвоить или даже утроить количество управляемых бомб AASM. Концерн KNDS производит 350 бронемашин в год по сравнению с сотней машин в 2020 году, и планирует производить по 450 ед.

Низкий стоимостной объем закупок вооружений по импорту по сравнению с другими крупными западноевропейскими странами можно проиллюстрировать на конкретных примерах. Как уже было сказано выше, общий стоимостной объем импорта вооружений Франции в 2016-2023 гг. составил всего 2,68 млрд. долл. против, к примеру, по 6 млрд. долл. у Канады и Германии, 20,7 млрд. долл. у Великобритании, 9,4 млрд. долл. у Италии, 10,7 млрд. долл. у Норвегии. По этому показателю Франция уступает даже Испании (2,810 млрд. долл.).

Аналогичная ситуация имеет место и с объемом заключенных контрактов на импорт вооружений: в 2016-2023 гг. Франция заключила контракты на сумму всего 3,65 млрд. долл. Другие сраны сформировали пакет заказов на импорт вооружений на гораздо большую сумму: Канада – на сумму 37,15 млрд. долл., Германия – на сумму 34,35 млрд. долл., Великобритания – на сумму 20,78 млрд. долл., Испания – около 12 млрд. долл. и Норвегия – 11,6 млрд. долл.

Близкий к Франции показатель из крупных западноевропейских стран имеет только Италия (3,81 млрд. долл.), тем не менее, и Италия опережает Францию по портфелю заказов на импорт вооружений в рассматриваемый период.

То есть Франция в очень незначительной степени зависит от импорта вооружений, тем не менее, и здесь "на относительно небольшой по стоимости нише" США являются абсолютными лидерами.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Франции в период 2016-2023 гг. занимают США – 2,041 млрд. долл. Доля США на рынке вооружений Франции по фактическому объему поставок ПВН в 2016-2023 гг. составила 76,15%. Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 3,148 млрд. долл. (86,27%). То есть США на рынке вооружений Франции имеют абсолютное преимущество перед конкурентами.

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Франции в период 2016-2023 гг. занимает Швейцария – 360 млн. долл. (13,43%). Сформированный в 2016-2023 гг. портфель заказов – также 360 млн. долл.

Третье место в рейтинге занимает Великобритания – около 100 млн. долл. (3,73%). Новых контрактов в рассматриваемый период не заключено.

Последующие места по фактическому экспорту вооружений Франции в 2016-2023 гг. занимают Норвегия – 89 млн. долл. (портфель заказов – также 89 млн. долл.), Швеция – 65,8 млн. долл. (портфель заказов – 26,6 млн. долл.), Австрия – 24 млн. долл. (портфель заказов – также 24 млн. долл.), Бразилия – 0,5 млн. долл. (портфель заказов – также 0,5 млн. долл.).

В целом в 2016-2023 гг. Франция импортировала вооружение из 7 стран.

В 2024-2027 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений (с учетом заявленных сроков поставок), объем импорта Франции, по оценке ЦАМТО, составит всего 271,8 млн. долл. против 803,7 млн. долл. в 2020-2023 гг. и 1,877 млрд. долл. в 2016-2019 гг.

Весь объем экспорта в 2024-2027 гг. приходится на США.

Расчет сделан с условием, что уже подписанные Францией контракты не будут аннулированы и выполнены в полном объеме.

Общий вывод: Франция в рамках программы модернизации ВС страны может самостоятельно и практически безболезненно обойтись без импорта американских вооружений. Более того, Франция может стать драйвером роста западноевропейского ОПК в целом.