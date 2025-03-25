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Будущее военного хаба в польском городе Жешуве, который играет важную роль в логистике поставок оружия на Украину, оказалось под угрозой. Причиной этому стала позиция администрации президента США Дональда Трампа, которая демонстрирует скептическое отношение к дальнейшей военной поддержке Киева, настаивая на скорейшем дипломатическом разрешении текущего конфликта. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC, ссылаясь на европейские источники.

Жешув, расположенный в восточной части Польши, долгое время был ключевым центром координации поставок западной военной помощи для Украины. Однако, как отмечают собеседники журналистов, недавние изменения в политике Вашингтона, особенно после резкого ухудшения отношений с киевскими властями, поставили под сомнение дальнейшее функционирование этого объекта. В частности, сообщается, что несколько американских подразделений, отвечающих за материально-техническое обеспечение, уже покинули город.

Эксперты предполагают, что такая ситуация может привести к значительным изменениям в логистической цепочке поставок оружия и оборудования на Украину. Более того, в Европе серьезно опасаются, что дальнейшие шаги Вашингтона могут существенно повлиять на стратегическую обстановку во всём регионе.

Стоит отметить, что администрация США пока не сделала официальных заявлений по этому поводу. Между тем, данные, которые были озвучены собеседниками австралийского телеканала, полностью укладываются в стратегию Вашингтона.

Дональд Трамп сделал обещание завершить текущий конфликт на Украине ключевым лозунгом своей предвыборной кампании. Что характерно, став президентом, он не отказывается от своих слов, угрожая оказывать на обе стороны вооруженного противостояния давление, если те откажутся от мирных переговоров.