Президент Германии подписал поправки в конституцию страны для увеличения расходов на оборону

ЦАМТО, 24 марта. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 22 марта подписал ранее принятые парламентом поправки в конституцию страны, благодаря которым будущее правительство намерено значительно увеличить государственные заимствования для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 22 марта телеканал NTV со ссылкой на канцелярию президента ФРГ.

В минувший вторник соответствующие поправки были приняты бундестагом. В пятницу решение было одобрено бундесратом – законодательным органом ФРГ, представляющим федеральные земли.

"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон о внесении поправок в конституцию на следующий день после их одобрения бундесратом", – говорится в материале.

Теперь поправки должны быть опубликованы в Вестнике федерального законодательства.

В пятницу принятие поправок парламентом уже позволило бюджетному комитету бундестага одобрить выделение Украине дополнительной военной помощи в объеме 3 млрд. евро.

Ранее лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах существенно увеличить финансирование растущих расходов на оборону. Кроме того, он анонсировал создание на следующие десять лет специального фонда для развития инфраструктуры на 500 млн. евро.