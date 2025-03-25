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ТАСС

Эксперт де Латтр: у F-16 нет шансов победить в воздушных боях на Украине Су-57

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Истребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

По мнению Сириля де Латтра, количество переданных Киеву истребителей западной постройки ничего не изменит в нынешней ситуации на поле боя

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Построенные в США истребители F-16 Воздушных сил Украины проиграют российским Су-57 в боях. Об этом заявил ТАСС французский эксперт по авиации, аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр.

"Если говорить о воздушном бою между F-16 и российскими истребителями, то не стоит обманываться: против Су-57 с их сверхманевренностью у этих самолетов нет шансов выиграть бой против российских самолетов последнего поколения", - сказал де Латтр.

По его мнению, количество переданных Киеву истребителей западной постройки ничего не изменит в нынешней ситуации на поле боя. "Ни шесть F-16 и шесть Mirage 2000, ни даже 20 Mirage 2000 не смогут что-то изменить для украинской армии. Это не повлияет на театр военных действий. Если и есть политический аспект, то с военной точки зрения это не изменит практически ничего. И в любом случае их будут сбивать один за другим, как это происходило с F-16 до сих пор. Так что рано или поздно они начнут падать", - считает эксперт.

"Я даже не уверен, что последние F-16, которые недавно прибыли, уже находятся на территории Украины. Возможно, они находятся в районе Кривого Рога, но я знаю, что несколько недель назад, как и Mirage 2000, они базировались за пределами Украины. Это значит, что для выполнения миссии им нужно будет приземляться на Украине и возвращаться на Украину", - заключил собеседник агентства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от западных партнеров еще несколько американских истребителей F-16. При этом он отказался приводить детали и назвать количество прибывших истребителей. 11 марта начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что полученные от партнеров F-16 не могут соревноваться с российскими истребителями Су-35. 

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США
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Продукция
F-16
Mirage-2000
ПАК ФА
Су-35
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