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Интерфакс-АВН

Британские военные назвали миротворческие планы Стармера по Украине "политическим театром" - СМИ

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (в центре), Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон встречаются во время саммита европейских лидеров для обсуждения Украины в Лондоне, 2 марта 2025 года
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (в центре), Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон встречаются во время саммита европейских лидеров для обсуждения Украины в Лондоне, 2 марта 2025 года.
Источник изображения: © AP Photo / Justin Tallis

Лондон. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера по формированию миротворческого контингента на Украине после заключения мирного соглашения британские военные назвали "политическим театром", пишет The Telegraph.

"В воскресенье высокопоставленные военные источники опровергли эти планы, сообщив The Telegraph, что Стармер "забегает вперед", - говорится в публикации.

Один высокопоставленный армейский источник заявил: "Нет четких военных целей или предпосылок военно-стратегического планирования. Это все политический театр".

Он отметил, что Стармер "забегал вперед, рассказывая о наземных войсках, прежде чем понял, о чем говорит". Поэтому сейчас речь больше идет об использовании самолетов и кораблей, поскольку это проще, и они не нуждаются в базировании на украинской территории.

"Это политика, - сказал другой военный источник. - В этом нет военного смысла"

Он добавил, что "ни россияне, ни американцы не поддерживают коалицию, возглавляемую Великобританией", и предупредил, что переговоры коалиции осложняются тем фактом, что никто не знает, в чем заключается миссия, какова ее легитимность, каковы правила ведения боевых действий, как она управляется, снабжается и размещается, как долго она должна существовать и почему.

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Великобритания
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Украина
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