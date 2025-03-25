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Интерфакс-АВН

Противолодочные Ил-38 отработали над Японским морем полёты при внештатных ситуациях - штаб ТОФ

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Ил-38Н
Ил-38Н.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 авиаполка, дислоцированного в Приморском крае, провели учебно-тренировочные полёты над акваторией Японского моря с отработкой действий при возникновении внештатных ситуаций, сообщил штаб Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В рамках полётного задания экипажи прошли проверку по технике пилотирования самолётов с использованием их максимальных эксплуатационных возможностей", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы ТОФ, "в полёте экипажи отработали навыки управления Ил-38, поднявшись на максимальную высоту в 8 000 км, после чего ставились учебные задачи по экстренному снижению, отказу одного и двух двигателей, отказу пилотажного навигационного оборудования".

В частности, при отработке задач экипажи в воздухе выключали и запускали двигатель.

"Кроме отработки задач по сложным видам лётной подготовки, лётчики совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации", - говорится в сообщении.

Штаб ТОФ в понедельник распространил видеокадры этих полётов.

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