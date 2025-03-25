В РФ апробируют технологию сбора трофейных дронов ВСУ при помощи бионического протеза руки

По словам гендиректора научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексея Чадаева, бионические протезы руки планируется печатать при помощи 3D-принтера

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российские специалисты апробируют технологию сбора трофейных беспилотников ВСУ с помощью дронов, оснащенных бионическим протезом руки. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

"Совместно с новым резидентом НПЦ "Ушкуйник", командой, специализирующейся на разработке бионических протезов, в апреле мы апробируем технологию сбора трофейных дронов ВСУ при помощи трехпалой "руки", которая будет подвешиваться на дрон. Уже сейчас российские бойцы занимаются сбором трофейных дронов при помощи дронов, но на кустарном уровне - подвешивают крюки, магниты", - рассказал Чадаев.

По его словам, бионические протезы руки планируется печатать при помощи 3D-принтера. "То есть, изделие достаточно простое в производстве и может управляться так же, как это происходит со сбросами. Такие протезы можно установить на любой стандартный дрон типа "Мавик", просто вместо сброса подключается захват. Этот захват опускается над объектом на лебедке, подхватывает его и поднимается обратно", - отметил специалист.

Глава НПЦ "Ушкуйник" подчеркнул, что пальцы протеза, изначально предназначенные для имитации движения человеческой руки, способны прочно удержать предмет. "Наш первый лабораторный эксперимент в закрытом помещении показал, что все работает. Сейчас технология будет апробирована на полигоне и пойдет на фронт. В зоне СВО достаточно много интересных образцов беспилотников противника, которые падают на землю целыми и интересны для анализа. Кроме того, это бесплатный источник комплектующих для наших специалистов по БПЛА", - добавил Чадаев.