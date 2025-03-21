The Sun: Европа считает, что Россия нападет на нее в 2030 году

Европа готовится к Третьей мировой войне, вооружается и строит бункеры, предсказывая российское вторжение, пишет The Sun. Континент, переживающий русофобию, внедряет воинскую повинность и планы по выживанию для своих граждан. ЕС готовит защиту от возможного наступления, уверяя население в скором столкновении с российскими войсками.

Джеймс Хэлпин (James Halpin)

Европа готовится к Третьей мировой войне, печатает руководства по выживанию, обустраивает бункеры и вводит воинскую повинность, чтобы пережить возможное вторжение России. Континент перевооружается, опасаясь, что всего через несколько лет Владимир Путин начнет войну, с помощью которой вытеснит НАТО из Восточной Европы и восстановит Российскую империю.

ЕС считает, что Россия может напасть в году так 2030, если добьется успеха на Украине, и, по словам Еврокомиссии, блок должен быть готов к крупномасштабной войне. Страны готовят граждан к жестокой борьбе, а Великобританию призывают присоединиться к тем европейским странам, которые уже начали призыв граждан в свои растущие армии. Гражданскому населению внушают, что однажды по бульварам проедут российские танки, а на площадях высадятся десантники.

Франция стала последней страной, которая выпустила для своих граждан руководство по выживанию при вторжении. В двадцатистраничном буклете французы найдут советы о том, как записаться в резервные подразделения или местные силы обороны, чтобы встать на защиту республики. Также в нем будут рекомендации по сбору аварийного комплекта с предметами первой необходимости, включая шесть литров воды, консервы, батарейки и основные медицинские принадлежности. Ранее на этой неделе Макрон сообщил, что разместит на границе с союзной Германией французские истребители, оснащенные гиперзвуковыми ядерными ракетами нового поколения.

Немцы находятся под защитой галльского ядерного зонтика — в отличие от Польши. Варшава рассматривает возможность получения соответствующей защиты от Парижа или Вашингтона и намерена ввести для мужчин всеобщую воинскую повинность. Страны Прибалтики и Северной Европы остро осознают исходящую от России угрозу, и в той или иной форме воинская повинность действует там повсеместно. Норвежские власти готовятся к массовым учениям по эвакуации граждан в ряде наиболее северных городов. В следующем году эта страна, имеющая общую с Россией 195-километровую границу в Арктике, проведет учения НАТО на своей территории. Осло хочет, чтобы гражданские лица тоже приняли в них участие. Спасаясь от воображаемых наступающих российских войск, местным жителям придется бежать на запад или на юг, в Финляндию. Мэр коммуны Торальф Хеймдал (Toralf Heimdal) заявил: "Мы не можем допустить, чтобы хоть один норвежец оказался не по ту сторону линии оккупации".

Жители северных стран также уже получили пугающие руководства по выживанию. Шведам брошюры с устрашающим названием "На случай кризиса или войны" сбросили еще в ноябре, да и другие страны стращают граждан пугающими советами. Например, соседняя Финляндия выпустила рекомендации по готовности "к инцидентам и кризисам". Норвежцам выдали брошюры с информацией о том, как в случае войны в течение недели самостоятельно со всем справляться. Летом датское агентство по чрезвычайным ситуациям выпустило предупреждение с подробным списком продуктов питания и медикаментов, необходимых для преодоления трехдневного кризиса. Швеция и Финляндия после начала украинского конфликта отказались от нейтралитета и вступили в НАТО.

Секретные планы Германии по подготовке к Третьей мировой войне осенью слили в сеть в виде 1000-страничного документа, получившего название "операция "Германия"". Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine, в документах под грифом “совершенно секретно” указаны конкретные здания и объекты инфраструктуры, которым нужна будет особая защита в случае чрезвычайной военной ситуации. Также правительство составляет список бункеров, которые могли бы стать убежищем для гражданских лиц. Министерство внутренних дел объявило, что с этой целью могут быть задействованы подземные железнодорожные станции, автостоянки, государственные здания и частные дома. Сообщается также, что Берлин готов переправить через свою территорию 200 тысяч единиц техники и 800 тысяч военнослужащих НАТО, если ситуация с Россией перерастет в полномасштабную войну.

Страны Прибалтики строят совместную линию обороны на границе с Россией, включая бункеры, танковые рвы, "зубы дракона", "ежи" и ракетные комплексы. Также вместе с Польшей эти государства вышли из международного договора, запрещающего противопехотные мины, которыми они собираются останавливать марш российской армии.

Помимо прочего, Евросоюз приступил к осуществлению масштабного плана расходов на восстановление собственных армий и поддержку Украины. Блок намерен потратить на долгосрочную оборону до 800 миллиардов евро (500 миллиардов долларов). Европа рассматривает возможность создания системы защиты от БПЛА от Балтийского до Черного морей для сдерживания потенциального российского вторжения и причинения президенту Путину максимальных неудобств в том случае, если он на него все же решится.