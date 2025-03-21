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Военное обозрение

ЕС оставляет Украину без снарядов: Франция и Италия блокируют выделение Киеву военной помощи на 5 млрд евро

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Источник изображения: topwar.ru

Несчастливый день для Украины, вслед за блокировкой военной помощи на 40 млрд евро Киев лишился и 5 млрд на артиллерийские снаряды. Попытка Евросоюза выделить средства провалилась. Об этом сообщают западные СМИ.

Сегодняшний день действительно неудачный для Зеленского. Сначала несколько стран заблокировали план главы евродипломатии Каи Каллас о выделении Киеву военной помощи на 40 млрд евро, а затем провалилась попытка выделить 5 млрд на закупку артиллерийских снарядов. А ведь «нелегитимный» выступил на саммите с обращением по видеосвязи, попросив утвердить хотя бы средства на снаряды.

Но все оказалось напрасно, причем свинью Зеленскому подложил его друг Макрон, с которым он созванивается каждый день. Как оказалось, против выделения 5 млрд на артиллерийские боеприпасы выступили Франция и Италия. Они просто заблокировали эту инициативу.

В то время как большинство из 27 государств-членов, собравшихся в четверг в Брюсселе, выступили за выделение финансирования военной помощи, Франция и Италия не торопятся брать на себя обязательства по конкретным финансовым объемам,

- сообщает пресса.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намеревался создать специальный фонд для военных поставок на Украину в размере 5 млрд евро. Причем участие в нем сделали добровольным, а не обязательным, как предлагалось ранее. И даже в этом случае странам ЕС не удалось договориться. И после этого в Брюсселе продолжают утверждать о «единстве» Европы.

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