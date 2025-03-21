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ТАСС

Статс-секретарем - заместителем гендиректора Роскосмоса назначили Алену Руденко

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© Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС.
Источник изображения: © Александр Щербак/ ТАСС

Должность гендиректора головного института ведомства АО "ЦНИИмаш" занял Василий Титов, НПО Лавочкина возглавил замгендиректора АО "Промтех - Ульяновск" Василий Марфин

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет Роскосмоса согласовал кандидатов на руководящие должности в госкорпорации. Статс-секретарем - заместителем генерального директора назначена Алена Руденко, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Алена Руденко назначена статс-секретарем - заместителем гендиректора Госкорпорации "Роскосмос". Ранее она занимала пост статс-секретаря - заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В свою очередь генеральным директором головного института Роскосмоса АО "ЦНИИмаш" назначен Василий Титов, который до февраля 2025 года занимал должность заместителя генерального директора института.

Новым главой НПО Лавочкина стал заместитель гендиректора АО "Промтех - Ульяновск" Василий Марфин, добавили в Роскосмосе. Ранее он занимал руководящие должности в госкорпорации, АО "ЦНИИмаш" и НПО "Энергомаш".

6 февраля президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Баканова новым руководителем Роскосмоса. Вскоре в госкорпорации сообщили о ряде кадровых решений, направленных на адаптацию состава управленческой команды под актуальные цели и задачи отрасли. Так, с момента назначения Баканова госкорпорацию покинули первый замглавы Андрей Ельчанинов и еще три заместителя гендиректора - Александр Блошенко (отвечал за науку), Арсений Брыкин (занимался развитием промышленности) и статс-секретарь Ольга Вилкова.

Кроме того, Баканов сменил руководителей головного института Роскосмоса АО "ЦНИИмаш", Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина, НПО "Техномаш" и "Главкосмоса", а также главу дирекции по строительству космодрома Восточный. 

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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