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Военное обозрение

Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов обратился к Владимиру Путину с открытым письмом

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Источник изображения: topwar.ru

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов обратился с открытым письмом к Владимиру Путину. Генерал попросил российского президента разобраться в деле, а его самого отправить на фронт.

В своем письме Попов подчеркивает, что оказался в сложной ситуации и на данный момент вообще не понимает, что вокруг него происходит. При этом он считает необоснованным судебное преследование и возбужденное против него уголовное дело с обвинением в мошенничестве и служебном подлоге. Находящийся в СИЗО Попов просит вернуть его в строй после незаконного увольнения и отправить на фронт бить врага в соответствии с присягой, которую он давал.

Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ,

— приводит "Коммерсант" часть письма генерала.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что Попову вменяют хищение 1,7 тысячи тонн металлопроката для строительства укреплений на запорожском участке фронта общей стоимостью 105 миллионов рублей. Сам генерал вину не признает. В деле нет и потерпевшей стороны, власти Запорожской области отказались от каких-либо претензий к генералу. Кроме того, в конце января свыше 15 боевых командиров, воюющих на территории Запорожской области, опровергли доводы следствия о виновности Попова.

В конце февраля Тамбовский гарнизонный суд принял решение вернуть генерала Попова в СИЗО, изменив меру пресечения с домашнего ареста, под которым он был 8 месяцев.

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